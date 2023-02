Pirelli nel Top 1% del Sustainability Yearbook 2023 di S&P. Tronchetti, trasformiamo strategia in risultati concreti

MILANO - Pirelli si conferma anche quest’anno tra le migliori aziende a livello globale in sostenibilità ottenendo la qualifica di «Top 1%», il massimo riconoscimento nell’ambito del Sustainability Yearbook 2023 pubblicato da S&P Global dopo l’esame del profilo di sostenibilità di oltre 13.000 aziende. Il risultato segue il punteggio registrato da Pirelli nel Corporate Sustainabilty Assessment 2022 per gli indici Dow Jones Sustainability di S&P Global, dove l’azienda aveva ottenuto il Top Score di 86 punti (rivisto dall’iniziale 85), il massimo nel settore ATX Auto Components degli indici Dow Jones Sustainability World e Europe. «Siamo orgogliosi di essere stati confermati Top ESG Performer nel Sustainability Yearbook 2023. Il riconoscimento premia l’impegno di tutti coloro che lavorano in Pirelli nel trasformare la nostra strategia di sostenibilità in risultati concreti, ponendosi traguardi sempre più sfidanti per massimizzare una creazione di valore sostenibile e condivisa» ha commentato Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo e amministratore delegato di Pirelli.