Pirelli, torna il primo P Zero di Lancia Delta S4 Stradale. Il capostipite da sempre sinonimo di performance e sicurezza

A quarant'anni dalla nascita del marchio P Zero, Pirelli ricrea il primo pneumatico con questo nome, il capostipite di una famiglia di prodotti sinonimo di performance e sicurezza, oggi è arrivata alla quinta generazione. In occasione del quarantesimo anniversario della linea P Zero, nonché della Lancia Delta S4 Stradale, Pirelli ha ricreato, infatti, in un'edizione limitata di 40 set il Pirelli P Zero che nel 1985 esordiva su quella che era la versione omologata di un'icona del motorsport come la Lancia Delta S4 Gruppo B.

La riedizione del pneumatico ripropone gli elementi innovativi che hanno caratterizzato il suo debutto nel mondo delle competizioni. Presenta infatti un unico battistrada che combina le tre anime del pneumatico racing: la spalla interna intagliata, come i pneumatici per le gare sul bagnato, così da garantire grip anche in caso di pioggia; la spalla esterna che ricorda i pneumatici slick per offrire aderenza su asciutto; la parte centrale del disegno che riprende i concetti del pneumatico intermedio e funge da punto di equilibrio tra le due aree esterne.

Pirelli ha recentemente introdotto la quinta generazione di P Zero che vanta tra le sue caratteristiche un handling e frenate ridotte, ottenute grazie a tecniche di sviluppo virtuale e all'intelligenza artificiale. Questa generazione del P Zero offre una gamma fra i 18 e i 23 pollici, con oltre 50 prodotti già disponibili che si sommano agli altri della famiglia P Zero.