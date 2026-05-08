Pirelli, Tronchetti: «Acceleriamo sviluppo cyber tyre negli Usa. Georgia tra progetti più importanti per crescita produttiva»

"Pirelli continua ad investire sull’high value, sull'innovazione tecnologica e sulla forza del brand: elementi che ci consentono di rafforzare il nostro posizionamento nei mercati più strategici, a partire dagli Stati Uniti, dove puntiamo a sviluppare il cyber tyer in conformità con le regolamentazioni locali”. Lo ha detto Marco Tronchetti Provera, vicepresidente esecutivo di Pirelli, durante la call con gli analisti sui risultati del primo trimestre. “La crescita della capacità negli Stati Uniti – ha aggiunto - sarà concentrata nella Georgia”, dove il gruppo – come annunciato ieri - avvierà nel suo stabilimento la produzione di pneumatici connessi dotati della tecnologia Cyber Tyre.

“Sarà uno dei progetti più importanti di crescita della capacità nei prossimi anni e molto presto saremo nella posizione di comunicarvi gli investimenti e il volume della capacità con gli obiettivi di crescita negli Stati Uniti”, ha aggiunto Tronchetti, sottolineando che il gruppo “sta accelerando i negoziati e lo sviluppo con i produttori auto degli Stati Uniti, soprattutto nel segmento dei veicoli elettrici”. Interpellato sulla guidance, Tronchetti ha spiegato che “gli investimenti previsti comprendono l’attività in Georgia, quindi non aggiungeremo nulla. Questa è una crescita naturale nel nostro stabilimento in Gerorgia. Non c’è nessun cambiamento di strategia”.