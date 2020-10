Pirelli veste la McLaren 765 LT. Pneumatici progettati appositamente per la sportiva inglese

MILANO - Le prestazioni di una vettura non si misurano soltanto dalle performance che il motore è in grado di realizzare. Affermazione valida sempre e comunque, il cui significato viene amplificato se si tratta di una hypercar come la nuova McLaren 765LT. Infatti un comparto fondamentale nell'articolato e complesso “mondo” dell'auto sono gli pneumatici. Che, nel caso della sportiva britannica, devono essere in grado di scaricare a terra 765 cavalli di potenza massima e ben 800 Nm di coppia motrice. Un compito che la Casa inglese ha deciso di affidare ad uno specialista come Pirelli. Il P Zero Trofeo R della McLaren 765LT rappresenta il più recente pneumatico realizzato dalla lunga collaborazione che lega Pirelli alla casa d'oltremanica. Infatti ogni McLaren che lascia il McLaren Production Centre è equipaggiata con pneumatici Pirelli specifici, progettati appositamente per la vettura su cui devono essere montati e si riconoscono per la marcatura MC sul fianco.

Per quanto concerne lo pneumatico di cui è dotata la nuova 765LT, gli ingegneri Pirelli hanno lavorato sulla struttura e sul profilo del pneumatico, aumentando l’impronta a terra della gomma per dare maggiore grip meccanico e garantendo un’elevata trazione in ogni fase di guida, in particolare su asciutto. Elemento fondamentale per raggiungere il traguardo posto da McLaren è la particolare mescola del battistrada. Il disegno, invece, è studiato per assicurare la massima tenuta in rettilineo e in curva, riducendo gli spazi di frenata e massimizzando l’aderenza laterale.