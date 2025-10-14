Pneumatici, dal 15 ottobre è possibile montare le gomme invernali. Ecco tutte le info utili

A partire da domani, 15 ottobre 2025, è possibile effettuare il cambio gomme per montare gli pneumatici invernali o dotarsi di catene da neve da tenere a bordo della vettura. L'operazione però non necessariamente deve essere immediata, in quanto, prima di rischiare di incorrere in sanzioni c'è un mese di tolleranza. Infatti, l'obbligo di utilizzare questa tipologia di pneumatici fino al 15 aprile, o di munirsi di mezzi antisdrucciolevoli, regolamentato a livello nazionale dal Codice della Strada, scatterà dal 15 novembre. A seconda dell'area geografica e delle condizioni climatiche però, potrebbe essere anticipato o esteso, come si può apprendere dai portali delle singole provincie o regioni.

Non è obbligato a passare alle gomme invernali chi ha dotato la propria vettura di pneumatici all season che, come le coperture invernali, sono identificate normalmente dalla marcatura M+S oltre pittogramma 3PMSF, ovvero quello dei tre picchi montani con il fiocco di neve. Grazie ai tasselli dotati di lamelle, gli pneumatici invernali migliorano il grip in caso di neve, e la loro mescola ne incrementa le performance con temperature inferiori ai 7°C. Gli pneumatici all season, invece, riescono a garantire prestazioni adeguate ai climi freddi pur mantenendo caratteristiche in grado di renderli idonei anche alla circolazione estiva. In caso di emergenza, possono essere utilizzate anche le calze da neve, ma in assenza di gomme invernali, su strade ghiacciate o a seguito di nevicate abbondanti, la soluzione più efficace rimane quella delle catene, che però vanno utilizzate fino ad una velocità massima di 50 km/h.