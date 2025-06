Pneumatici intelligenti Pirelli monitorano le strade in Puglia. Per creare una mappa dello “stato di salute” della rete viaria

La Regione Puglia e Pirelli hanno siglato un accordo per attivare un sistema di monitoraggio della rete viaria nel territorio con lo scopo di creare una mappa dello 'stato di salute' delle strade pugliesi. Sarà il primo sistema al mondo di monitoraggio stradale capace di unire dati rilevati dagli pneumatici, elaborati dal sistema hardware e software Pirelli Cyber Tyre, con quelli visivi raccolti con la tecnologia Universes attraverso telecamere a bordo delle auto. A illustrare il progetto sono stati il governatore pugliese Michele Emiliano e il vicepresidente esecutivo di Pirelli, Marco Tronchetti Provera. A essere equipaggiati della tecnologia saranno i veicoli di servizio della Regione che invieranno a un cloud i dati per la mappatura della rete viaria, i quali, una volta elaborati, saranno visualizzabili dall'ente tramite dashboard digitali. Le prime auto della flotta, fornita alla Regione dalla società di noleggio Ayvens, saranno attive dal mese di luglio. Oltre al progetto con la Regione Puglia, Pirelli ha già diverse altre iniziative in corso, per esempio con Movyon - gruppo Autostrade per l'Italia - per il monitoraggio delle infrastrutture autostradali.

Il nuovo accordo rafforza ulteriormente il ruolo della Regione Puglia nelle attività di ricerca e sviluppo di Pirelli che a Bari ha già avviato nel 2022 il Digital solutions center (Dsc), software factory interamente focalizzata sull'innovazione digitale. Tronchetti Provera ha evidenziato che «la Puglia sta diventando per Pirelli, nel settore digitale, un centro di competenza importante a livello internazionale, perfettamente integrato con altri centri di ricerca e di sperimentazione nel mondo. Il Cyber Tyre è al cuore di questa innovazione e di queste attività. Il sistema, oltre a consentire il collegamento tra il terreno e i sistemi controllo della vettura, permette anche un'analisi puntuale dello stato delle infrastrutture. Stiamo valutando di realizzare anche in questa regione ulteriori investimenti non appena alcune nostre tematiche di carattere societario saranno superate». Emiliano ha spiegato che «i dati serviranno a investire sia nella produzione degli pneumatici sia nella manutenzione delle strade. Potrebbe essere la premessa per un grande accordo di coordinamento con tutti gli enti proprietari delle strade per un programma pluriennale di manutenzione. Una volta ottenuti i dati, potremo stabilire piani di manutenzione, principi di economia e di sicurezza. Siamo all'inizio. Il protocollo è stato pensato non solo nell'interesse dell'azienda ma anche della nostra comunità".