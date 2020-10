Pneumatici invernali o all season? Guida Pirelli alla scelta. Dall’automobilista cittadino al dinamico, tutte le opzioni

ROMA - Scegliere un treno di pneumatici all season da tenere tutto l’anno o montare quattro invernali? Ô la domanda che molti automobilisti si stanno ponendo in questo periodo in cui entrano in vigore le normative di circolazione invernale in diversi Paesi. Un quesito che può avere diverse risposte, perciò conoscere i criteri per una scelta consapevole diventa fondamentale per ogni automobilista. Diversi i fattori in gioco: il periodo e la modalità d’utilizzo dell’ auto durante l’inverno, il luogo di residenza e le prestazioni che si cercano. Fattori che tracciano un ritratto dell’automobilista e che facilitano la scelta del pneumatico più adatto. Specialmente se si considera che i pneumatici «quattro stagioni» sono efficaci in molte situazioni, fatte salve quelle più impegnative dove un pneumatico stagionale specifico resta fondamentale per le prestazioni. Alla base di tutto, un unico ma fondamentale fattore in comune: qualunque sia la scelta, sul fianco del pneumatico deve esserci la marcatura «M+S» o 3PMSF (esistono alcune differenze normative nei vari paesi europei) che identifica la gomma che fa evitare le multe e garantisce sicurezza anche d’inverno.

Invernali per l’automobilista dinamico sono preferibili i pneumatici winter se si percorrono molti chilometri durante l’inverno e se si cercano le migliori prestazioni possibili in ogni condizione tipica della stagione fredda. Infatti, con l’avanzare dell’autunno e quindi delle temperature invernali, sotto la soglia dei 7C, i pneumatici estivi non riescono più ad esprimere al meglio le loro caratteristiche. I pneumatici winter, grazie alla loro mescola più «morbida» e performante anche quando la temperatura va sotto zero, i pneumatici invernali garantiscono su ogni tipologia di superficie anche a bassa aderenza un’elevata tenuta di strada, un’ottima trazione e una frenata sicura, a tutto vantaggio della sicurezza. Le gomme invernali sono contraddistinte dai simboli M+S o anche M&S e M-S (dove M significa Mud=Fango e S significa Snow=Neve) sempre più spesso accompagnate dalla marcatura 3PMSF (simbolo di un fiocco di neve inserito in una montagna stilizzata a tre cime ovvero Three-Peak-Mountain with Snowflake). Per le auto più performanti, Pirelli mette a disposizione i P Zero Winter, un pneumatico sviluppato con le case auto e che segue la strategia perfect fit di Pirelli di creare per ogni modello di auto il proprio pneumatico, tipica della famiglia P Zero. Il Winter Sottozero 3 è il pneumatico rivolto all’ampio segmento delle auto premium di fascia alta, che danno alte performance di guida, mentre il Cinturato Winter è rivolto ai guidatori di city car, urban SUV e Crossover. Per SUV e CUV di ultima generazione è disponibile lo Scorpion Winter, mentre il Carrier Winter è rivolto a Van e light truck.

All season per l’automobilista cittadino Se si usa l’ auto prevalentemente in città e si vive in regioni non alpine con temperature che solitamente sono tra i -5C e i +25C, facendo meno di 25.000 Km all’anno e non si cercano prestazioni sportive, i pneumatici all season sono diventati la scelta preferita da molti automobilisti. Una ricerca condotta per Pirelli ha evidenziato che circa l’85% degli automobilisti italiani li sta prendendo in considerazione per il prossimo cambio gomme, soprattutto chi vive in regioni non alpine. Le caratteristiche di un pneumatico quattro stagioni presentano il disegno e la chimica del battistrada come frutto di un mirato equilibrio in grado di funzionare sia alle alte che alle basse temperature, su asfalto bagnato e asciutto, conferendo buone caratteristiche in termini di prestazioni globali e versatilità di comportamento. Questa tipologia di pneumatici, pur non offrendo le prestazioni specifiche dei pneumatici estivi in estate o invernali in inverno, rappresentano comunque un eccellente compromesso in tutte le situazioni descritte. La gamma di pneumatici Pirelli all season va dal Cinturato All Season Plus, per proprietari di auto che montano pneumatici tra i 15 e i 20 pollici e per una mobilità in contesto urbano, allo Scorpion Verde All Season SF per Crossover o un SUV. Completa la gamma per le quattro stagioni il pneumatico Carrier All Season dedicato ai Van e ai veicoli commerciali leggeri.