Gli Usa avvertono Pirelli, restrizioni sulle auto con cybertyre. Parere consultivo del Bis, preoccupa influenza cinese

Pirelli ha chiesto all'Authority americana un parere consultivo sui cybertyre e il Bureau of Industry and Security degli Stati Uniti ha risposto, con una lettera datata 25 aprile. «Un avviso informale», secondo Bloomberg, che avverte che la vendita di veicoli contenenti la sua tecnologia di sensori avanzati potrebbe essere limitata a causa delle preoccupazioni sull'influenza dell'investitore cinese del produttore di pneumatici». «Le case automobilistiche che incorporano la cosiddetta tecnologia CyberTyre nei loro veicoli connessi dovranno probabilmente richiedere un'autorizzazione specifica per vendere tali auto negli Stati Uniti», riporta l'agenzia americana.