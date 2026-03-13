Vredestein e Italdesign, ecco il nuovo Quatrac Pro 2: il 4 stagioni che unisce prestazioni dinamiche elevate e sicurezza top

Forti di una collaborazione decennale, Vredestein e Italdesign svelano la nuova identità del Quatrac Pro 2, lo pneumatico quattro stagioni che combina prestazioni dinamiche elevate ed elevata sicurezza. Sarà disponibile in Europa dall'estete 2026. «Siamo orgogliosi della nostra lunga collaborazione con Italdesign - ha detto Udyan Ghai, Group Head Marketing di Apollo Tyres - è estremamente gratificante portare sul mercato un prodotto davvero unico, perfettamente in linea con le capacità all-season dello pneumatico». Il nuovo Quatrac Pro 2 presenta una struttura riprogettata, materiali innovativi e un battistrada direzionale di nuova generazione, offrendo prestazioni elevate su qualsiasi fondo.

Progettato anche per rispondere alle esigenze dei moderni veicoli elettrici e ibridi, il nuovo Quatrac Pro 2 offre bassa rumorosità, resistenza al rotolamento ottimizzata e una struttura solida per gestire pesi superiori mantenendo precisione di guida. Centrali per lo sviluppo del progetto ci sono due tematiche: da un alto la questione del passaggio, ovvero un concetto dinamico che interpreta movimento, trasformazione, continuità e che guida l'intero concept visivo, ispirato al fluire e alla ciclicità delle stagioni, fino a diventare simbolo dell'evoluzione della nuova identità del prodotto nel segmento Ultra High Performance. Dall'altro lato, invece, il brief di Vredestein richiedeva un riferimento all'acqua e ai suoi cambiamenti nel succedersi delle stagioni. Da questa ispirazione è nato il lavoro grafico che anima e definisce l'intera spalla dello pneumatico.