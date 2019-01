Audi A6 Avant ultra, cocktail perfetto di prestazioni, comfort ed eleganza

CORTINA - Quale location più adatta di Cortina per il primo contatto con una vettura di grande prestigio? Non deve quindi sorprendere che Audi Italia abbia scelto proprio la regina delle Dolomiti e i suoi ineguagliabili scenari per la prova di guida della A6 Avant 40 Tdi quattro ultra S tronic da 204 cv, cioè della versione più gettonata della station wagon, cioè la configurazione di carrozzeria sua volta rappresenta la stragrande maggioranza delle vendite del modello, con un peso che negli ultimi 5 anni è stato costantemente al di sopra dell'80%.

L'esaltante su e giù a cavallo del confine tra Veneto e Alto Adige, godendo dello spettacolo offerto dalle montagne più belle del mondo, non ha fatto che confermare l'eccellenza tecnologica e dinamica di una vettura che riassume il meglio della filosofia dei quattro anelli fatta di attenzione maniacale alla qualità e all'eleganza, combinate con un temperamento sportivo che si è fatto apprezzare nell'interminabile susseguirsi di curve e tornanti affrontati con un'agilità sorprendente per una vettura che sfiora i 5 metri di lunghezza (che per la precisione si ferma a 4.939 mm) e priva, almeno negli esemplari in prova, delle quattro ruote sterzanti opzionali.

Pur condividendo l'abitabilità, il comfort e la capacità di carico (il bagagliaio ha un volume compreso tra 565 e 1.680 litri) delle altre versioni, la new entry è la declinazione meno potente di una gamma di cui fanno parte i turbodiesel 3.0 a 6 cilindri della 45 Tdi da 231 cv e della 50 Tdi da 286 cv, il 2.0 turbo a benzina della 45 Tfsi da 245 cv e le «fuori quota» S6 e RS Avant con i V8 da 405, 560 e 605 cv. Proprio per questo sembra la più adeguata alle esigenze della clientela italiana, prevalentemente aziendale, al punto che le viene attribuito un peso del 40% sulle vendite dell'intera famiglia A6 Avant.

Merito certamente di un listino leggero (è la più economica tra le versioni «quattro»), ma anche della superiore valenza ambientale alla quale non sono estranee né la propulsione mild-hybrid – peraltro condivisa con tutta la nuova famiglia A6 che per le motorizzazioni 4 cilindri prevede la rete di bordo a 12 Volt – né soprattutto la tecnologia «ultra» che attiva la trazione integrale quattro, trasferendo la coppia anche alle ruote posteriori, soltanto quando il suo apporto si rivela realmente necessario.

Come le altre A6, la Avant 40 Tdi quattro ultra S tronic dispone delle tecnologie più evolute al servizio della sicurezza, della connettività e dell'assistenza alla guida. La digitalizzazione, già avanzata, può essere ulteriomente ampliata con l'head-up display e il virtual cockpit che proprio in casa Audi ha avuto al sua prima applicazione, mentre il ricorso alle tecniche di intelligenza artificiale permettere alla vettura di apprendere le abitudini del guidatore per offrirgli un prezioso supporto, per esempio con utili suggerimenti di ausilio alla navigazione. Analogamente al resto della gamma, la A6 Avant ultra da 204 cv è proposta nei livelli di allestimento business, sport, design, business plus, business sport e business design con un listino che parte da 59.400 euro.