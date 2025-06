A6 Sportback e-tron, la nuova era dell'elettrico premium secondo Audi. Prima berlina coupè su piattaforma PPe

Audi apre un nuovo capitolo nella mobilità elettrica con la A6 Sportback e-tron, prima berlina coupé su piattaforma PPE, condivisa con Porsche. È un modello chiave per la transizione del marchio verso l'elettrico, che abbina l'efficienza a prestazioni elevate, senza rinunciare all'eleganza tipica del segmento E premium. Con una lunghezza di 4,96 metri, larghezza di 1,96 e un passo di quasi 3 metri (2,95 m), l'A6 Sportback e-tron si presenta con proporzioni da granturismo e una silhouette affusolata, che le consente di raggiungere un coefficiente di resistenza aerodinamica (Cx) di appena 0,22.

La piattaforma PPE permette architettura a 800 Volt, ricarica ultra-rapida, trazione posteriore o integrale, sospensioni pneumatiche e batteria da 100 kWh netti. Due le versioni al lancio: A6 Sportback e-tron e S6 Sportback e-tron quattro. La versione «base» è spinta da un motore sincrono posteriore da 250 kW (340 CV) e 540 Nm. L'autonomia WLTP è compresa tra 625 e 750 km. La più prestazionale S6 e-tron quattro adotta due motori elettrici (uno per asse) da 380 kW (517 CV) e 820 Nm, che salgono a 405 kW (551 CV) e 930 Nm in modalità boost. Accelera da 0 a 100 km/h in circa 4 secondi, con trazione integrale attiva e torque vectoring. La A6 e-tron è stata provata sulle strade tra Friuli-Venezia Giulia e Slovenia.

Al volante, mostra un buon equilibrio dinamico. La versione a trazione posteriore risulta fluida, silenziosa e confortevole. L'erogazione è progressiva, ma con la prontezza tipica dei powertrain elettrici. La S6 e-tron quattro, invece, aggiunge una dose importante di sportività: lo scatto è immediato e la spinta è poderosa già ai regimi più bassi. La trazione integrale lavora in modo impercettibile ma efficace anche su asfalto bagnato, mentre le sospensioni pneumatiche (regolabili fino a 60 mm) e lo sterzo integrale conferiscono agilità, tenuto conto delle dimensioni. In modalità «Dynamic», l'auto si irrigidisce e regala inserimenti precisi e rollio contenuto, senza compromettere il comfort in viaggio. La frenata rigenerativa può essere modulata su più livelli e raggiunge i 220 kW. In città consente di guidare quasi sempre in modalità one-pedal, mentre sui tratti misti si integra bene con l'impianto frenante tradizionale (brake-by-wire). Lo sterzo è diretto ma mai nervoso, e in manovra il retrotreno sterzante riduce il diametro di sterzata a valori paragonabili a quelli di un'A3.

L'esperienza a bordo è dominata dall'Audi Digital Stage: Virtual Cockpit da 11,9», display centrale curvo OLED da 14,5», schermo passeggero da 10,9» e head-up display con realtà aumentata. L'infotainment gira su Android Automotive e integra app come Spotify, Google Maps, YouTube e il nuovo assistente vocale ChatGPT, capace di rispondere a domande complesse e interagire in modo naturale con oltre 800 comandi vocali. I fari Digital Matrix LED e i nuovi gruppi ottici OLED 2.0 offrono scenografie luminose dinamiche e personalizzabili. Otto firme luminose anteriori e posteriori sono configurabili via MMI. Inoltre, le luci posteriori possono mostrare messaggi Car-to-X, come segnalazioni di pericolo o frenate d'emergenza. La ricarica avviene fino a 270 kW in DC: in 10 minuti si recuperano 310 km di autonomia, e la ricarica dal 10 all'80% richiede circa 21 minuti. In AC il caricatore è da 11 kW (22 kW optional).

Gli interni combinano materiali riciclati e finiture di alta qualità, con sedili in microfibra Dinamica o pelle sintetica, regolazioni elettriche, funzione massaggio e ventilazione. Il bagagliaio da 526 litri (più 64 litri nel frunk) garantisce praticità, anche nei viaggi lunghi. A livello di assistenza alla guida, il pacchetto ADAS include oltre 30 sistemi, tra cui Adaptive Cruise Assist con cambio di corsia automatico, parcheggio remoto via smartphone e guida semi-autonoma di livello 2+. Il listino di Audi A6 Sportback e-tron parte da 65.500 euro, fino ai 99.500 euro della versione S6 quattro.