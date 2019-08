A sedan, CLA, Classe C: così uguali, così diverse. Al volante dei tre modelli Mercedes

NAPOLI - Le auto moderne? Tutte uguali. E’ questo uno dei luoghi comuni più diffusi, provocato non tanto dal conformismo progettuale, quanto dalla straordinaria moltitudine di proposte, inevitabilmente destinate ad accavallarsi, riducendo al minimo le distinzioni. Se poi l’offerta si moltiplica all’interno dello stesso marchio, con più modelli realizzati su un unico pianale, motori e dotazioni in comune, il rischio di sovrapposizione è ancora più accentuato: al punto da mettere in difficoltà coloro che devono scegliere quale auto acquistare. Il caso forse più evidente è quello della Mercedes, storica esponente della classe premium, che da tempo – diciamo pure dalla “190” in poi – ha allargato il proprio orizzonte fino ad occupare con continuità la fascia di mercato destinata alle auto attorno ai 4,6 m, quelle che abbiamo imparato a definire Baby Benz.

Oggi la gamma della casa tedesca ne propone tre: Classe A Sedan (appena sbarcata in Italia), CLA coupè e Classe C, ovvero una classica berlina tre volumi, una sportiva a 4 porte un po’ più trasgressiva e una sobria ed elegante ammiraglia di piccole dimensioni. «Fanno parte di un’unica famiglia – dicono in casa Mercedes – ma in una famiglia numerosa la personalità individuale permette di distinguersi per trovare la propria strada». Stile e posizionamento riescono dunque ad affermarsi evitando il rischio di sovrapposizioni? In Mercedes ne sono talmente certi da aver organizzato un evento intitolato «Così uguali, così diverse», che ha sommato alla tradizionale prova su strada (sul percorso “vacanziero” tra Napoli e la Costiera amalfitana) un incontro con tre utilizzatori abituali di vetture della Stella: un social media manager 39enne (Luca), convivente e padre di una bimba di 3 anni; un architetto-designer di 45 anni (Fabrizio), divorziato e padre di una bambina di 6 anni, e un analista finanziario 59enne (Franco), sposato e padre di due figli. Il primo ha scelto la CLA Sedan, il secondo la sportiva CLA, il terzo la mini ammiraglia Classe C. Quest’ultimo, ovvero il meno giovane e più conformista dei tre, ha spiegato: «Ho scelto la Classe C perché non mi piacciono le auto vistose e alte come i Suv. La Classe C è una vera Mercedes, sobria e con spazio abbondante per andare in vacanza con la famiglia, ma anche stabile e piacevole da guidare».

Agli antipodi la scelta di Fabrizio (CLA). «Per anni ho privilegiato modelli più convenzionali come le station wagon, ma da quando sono di nuovo single ho voglia di guidare qualcosa di più sportivo e aggressivo, anche se ho bisogno di spazio e praticità per la mia bambina, e la CLA è una coupé a 4 porte in grado di regalarmi prestazioni e personalità da sportiva ma anche la funzionalità d’una berlina». (Vero: l’abbiamo guidata e ha sfoggiato il meglio in materia di handling, prestazioni, sound e comfort). La scelta di Luca, il terzo della pattuglia, è forse la più equilibrata, essendo la Classe A Sedan la Baby Benz per eccellenza, capace di mixare al meglio stile, sportività e funzionalità. «L’ho scelta perché è una berlina con tre volumi e 4 porte che rappresenta la faccia più giovane e sportiva nella famiglia delle compatte, in grado di combinare bene eleganza e dinamismo» ha spiegato il giovane manager. Sulla scelta deve aver influito, comunque, anche l’effetto novità, essendo la CLA Sedan la più recente new entry della Mercedes in Italia. Viene proposta a partire da 32.000 euro, il prezzo meno impegnativo rispetto alle sorelle maggiori Classe C, Classe E e Classe S. La nuova CLA Sedan vanta il record di penetrazione aerodinamica (Cx 0,22) e offre 10 motorizzazioni diverse, benzina e diesel (due abbinate alla trazione 4Matic), con potenze comprese tra 116 e 224 cv, senza contare le versioni AMG. I cambi sono manuali a 6 marce o automatici doppia frizione 7G-DCT; non mancano sistemi di assistenza alla guida con alcune funzioni riprese da Classe S. Lunga la lista degli optional, ma sono di serie alcune dotazioni qualificanti come il sistema d’infotainment MBUX con touchscreen, touchpad e telecamera posteriore.