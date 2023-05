Abarth 500e dalla pista al metaverso a zero emissioni. A Balocco sfida alla pari con la 695 lo Scorpione a batterie non delude

BALOCCO - Stessa irriverente grinta estetica, stesse emozioni adrenaliniche in accelerazione, l’elettrica Abarth 500e nelle piste corte e ricche di curve sa divertire come la benzina 695. Altrettanto rapida nello scattare da 0 a 100 km/h (7 secondi contro 6,7), sincera nei trasferimenti di carico, nonostante i 250 kg in più e i 27 Cv in meno della sorellina turbo, la “zero emissioni” dello Scorpione sul tracciato breve dell’handling di Balocco non accusa complessi di inferiorità. Come riscontrato in un breve confronto fra i due modelli, tra i cordoli il divertimento si mantiene elevato. Certo, le manca il cambio e non c’è il freno a mano, ma tra le chicane strette mostra un comportamento bilanciato e la ripartizione dei pesi al 57% all’anteriore e al 43% al posteriore permette di affondare sull’acceleratore con irruenza.

Potenza massima di 153 Cv e picco di coppia di 235 Nm, disponibile istantaneamente, la proposta a batterie è addirittura più veloce in ripresa di un secondo nei passaggi 20-40 km/h e 40-60 km/h rispetto all’alternativa con i tubi di scarico che però, sul dritto, va ben oltre i suoi 155 km/h di punta e può raggiungere i 225 km/h. In listino con carrozzeria a tre porte e cabrio e due allestimenti, 500e e 500e Turismo, questa compatta elettrica punta al cuore delle giovani generazioni che vogliono ancora divertirsi al volante ma con attenzione al pianeta. Marchio inciso a caratteri cubitali sul cofano, proiettori senza il tipico ciglio luminoso superiore del Cinquino, paraurti specifico, l’ultima nata ha una personalità più decisa e forte rispetto al modaiolo modello Fiat da cui deriva. Le minigonne laterali, il diffusore posteriore e il design particolare dei cerchi da 17« (per la Turismo la misura sale a 18»), sono dettagli che non lasciano indifferenti chi ama le vetture sportive. Altri elementi distintivi sono le calotte degli specchietti in colore grigio opaco, le carreggiate larghe e, nell’abitacolo, i sedili e il volante ispirati al mondo delle corse. Il generoso schermo da 10,25 pollici del sistema di infotrattenimento prevede grafiche specifiche per lo Scorpione elettrico.

Per chi, poi, non concepisce una Abarth piacevolmente silenziosa c’è il «sound generator», in grado di riprodurre artificialmente ritmi sonori, in linea con le aspettative legate al marchio. «Stiamo aprendo un capitolo entusiasmante - sottolinea Giuseppe Galassi Managing director Fiat e Abarth Italia - diventiamo 100% elettrici mantenendo il nostro dna. Ô la macchina più veloce della categoria. Si caratterizza per il piacere di guida soprattutto sui percorsi urbani ed extraurbani. Con questa vettura, sviluppata anche con il contributo della community Abarth che conta oltre 160.000 persone, vogliamo ampliare il più possibile la nostra audience». Già ordinabile, con prezzi da 37.950 euro, proposta con batterie da 42 kWh che promettono percorrenze medie di 265 km per pieno di elettroni, la 500e affiancherà in gamma gli attuali modelli a benzina. Oltre a essere la prima Scorpioncina elettrica è anche il primo modello del marchio a sbarcare nel mondo virtuale con l’ Abarth Metaverse Store. Nello showroom interattivo può essere vista, configurata, si possono ricevere risposte a dubbi e richieste, guardare filmati e soddisfare curiosità. Inoltre, dal 18 maggio, può anche essere acquistata.