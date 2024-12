Ecco l’Abarth più potente di sempre: la 600e Scorpionissima ha 280 cavalli

«Dopo la 500 elettrica, il secondo passo della transizione verso le emissioni zero è stupefacente: grazie al contributo tecnologico di Stellantis Motorsport, in particolare del team di Formula E, è nata l’Abarth più potente di sempre. Ideale per festeggiare i nostri primi 75 anni di passione pura». Gaetano Thorel, responsabile dello Scorpione (e di Fiat) per l’Europa svela sulle piste del Proving Ground a Balocco la variante muscolosa della 600e. Con i suoi 280 cavalli accelera da 0 a 100 in 5,85 secondi e offre la guidabilità adrenalinica di una vera vettura da corsa, esaltando il tipico Abarth-feeling. «Restiamo fedeli – aggiunge il manager – alla missione originale. La gamma elettrica offre un mix di prestazioni, emozioni e quel pizzico di cattiveria legato alla tradizione». L’anima “cattiva” emerge fin dal primo contatto con la nuova Abarth 600e. A partire dal design, dalle ruote con cerchioni da 20” e dallo spoiler posteriore aerodinamico, ma anche dagli interni spiccatamente racing anche nei sedili Sabelt. Due le versioni disponibili: la Turismo e la Scorpionissima in edizione limitata a 1.949 esemplari, un omaggio all’anno di fondazione. Costano rispettivamente 43mila e 49mila euro. «Prezzi competitivi – fa notare Thorel – perché il gap economico con le versioni termiche di pari potenza nei modelli sportivi ad alte prestazioni non è rilevante».

La versione Turismo (accelerazione da 0 a 100 in 6,24") sviluppa 240 cv, la Scorpionissima arriva a 280 cv, la potenza più elevata mai raggiunta da un’Abarth, con una coppia di 345 Nm per una velocità massima limitata a 200 km orari e un’autonomia fino a 334 km nel ciclo misto. Entrambe le versioni della Abarth 600e hanno tre modalità di guida. La più “tranquilla” (concetto relativo) offre un’accelerazione fluida con 110 kW di potenza per la Turismo e 140 kW per la Scorpionissima, abbinati a 300 Nm di coppia per un’esperienza di guida entusiasmante fino a 150 km/h. La modalità Scorpion Street sfrutta 150 kW di potenza (170 kW per la Scorpionissima) con 345 Nm di coppia per raggiungere i 180 km/h. La modalità Scorpion Track consente di sprigionare il massimo della potenza e include una calibrazione aggressiva dell’acceleratore e più sportiva dello sterzo, oltre a settaggi che garantiscono il top del divertimento: guidarla in pista è un’esperienza davvero elettrizzante. Per chi non vuole rinunciare al ruggito tipico di ogni Abarth, il sound generator elettronico fa miracoli aumentando d’intensità in base alle prestazioni. Ogni dettaglio è figlio della ricerca: dalle gomme Pilot Sport EV Michelin ai freni Alcon con dischi ventilati da 380 mm e pinza monoblocco a quattro pistoni. Inoltre il differenziale a slittamento limitato Torsen assicura maneggevolezza e trazione ideale in curva anche in condizioni scivolose.

Per quanto riguarda il look esterno, la nuova Abarth 600e si ispira nel frontale alle forme squadrate del radiatore dell’Abarth 850 TC, da cui deriva il soprannome “cassettone”. Sono specifici i paraurti anteriore e posteriore, lo spoiler e le ruote. La silhouette a “muso di squalo” ottimizza l'aerodinamica ed evidenzia un assetto ribassato di 30 mm sulla parte anteriore e di 25 mm su quella posteriore. Spoiler, estrattore e paraurti sono studiati e testate nella galleria del vento per migliorare le prestazioni.