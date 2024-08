Al volante della aggiornata Audi Sportabck, la S3 più performante di sempre con 23 cv e 20 Nm più di prima

Il percorso a due passi dal lago di Garda è, almeno in parte, quello della Caprino-Spiazzi, per decenni una delle prove più tecniche inserite nel campionato di velocità in montagna. I limiti, invece, sono quelli del Codice della Strada, purtroppo senza eccezioni. Ed è un peccato perché la prova è al volante della S3 più performante di sempre. Che Audi ha aggiornato amplificandone le prestazioni grazie a 333 cavalli di potenza e 420 Nm di coppia.

Dal rodato duemila sovralimentato Tfsi a quattro cilindri sono stati ricavati altri 23 cavalli e 20 Nm in più, con il risultato di limare di un decimo lo spunto da 0 a 100 all'ora, che avviene adesso in 4,7''. Sempre compatta (4,35 metri di lunghezza), la Audi S3 è se possibile ancora più divertente da guidare. La ragione è da ricercare nelle soluzioni tecniche adottate dagli ingegneri, che hanno ad esempio trasferito il Torque Splitter derivato dalla Rs3 che distribuisce la coppia tra le ruote posteriori garantendo «un comportamento tendenzialmente sovrasterzante», ma anche una più raffinata gestione della trazione integrale quattro.

Lo sterzo progressivo e a demoltiplicazione e servoassistenza variabili è uno dei parametri che rende decisamente facile da apprezzare la guida tra curve e tornanti. Diretta e precisa, la S3 pare viaggiare sui binari, che al contrario non ricorda affatto il “delizioso” rombo del motore termico che spinge la macchina fino ai 250 orari, fra l'altro limitati elettronicamente. Sul parabrezza c'è qualche riflesso di troppo del cruscotto e forse Audi poteva optare per plastiche più morbide nella parte inferiore. Per il resto, anche la trasmissione è stata migliorata, con tempi di cambiata praticamente istantanei, ridotti del 50%.

Per esaltare ulteriormente il piacere di guida, le sospensioni sportive S di serie (gli ammortizzatori elettroidraulici regolabili sono a richiesta) riducono l'altezza libera dal suolo di 15 millimetri e alle modalità di guida esistenti è stata aggiunta la dynamic plus, che sposta quanta più coppia possibile al posteriore. I cerchi sono da 18'' (da 19'' sulla declinazioni Sport Attitude) e “calzano” gomme ad alte prestazioni fornite dalla giapponese Falken. I freni, con dischi anteriori autoventilanti maggiorati (357 mm di diametro) e dallo spessore incrementato di 4 mm, assicurano una risposta adeguata alle prestazioni. Al posteriore, la S3 esibisce uno scarico con due uscite gemellate, che si può avere anche in titanio high performance. In Italia i volumi della Sedan (da 57.250 euro) saranno trascurabili e la domanda sarà quasi interamente assorbita dalla Sportback, offerta a partire da poco meno di 56.0000 euro.