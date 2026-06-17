Al volante della Leapmotor B05, l'elettrica «sportiva» da 22.900 euro prodotta in Cina e adeguata per l'Europa

FRANCOFORTE – L'elettrica che non c'era, non in casa Leapmotor almeno, è la B05. Si tratta di un'auto cinese sviluppata pensando all'Europa, dove i tecnici di Stellantis (che possiede il 21% del capitale e controlla il 51% della joint venture internazionale) hanno messo a punto l'assetto per adattare la berlina alle aspettative degli automobilisti del Vecchio Continente nel complesso di circuiti del gruppo, a Balocco. Ispirata esteticamente ad una coupé e con uno spirito sportivo (218 Cv di potenza e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,7'' nella migliore delle configurazioni), la Leapmotor B05 è interessante anche nella sua proposta commerciale.

Che è semplice e “economica”: zero accessori, un motore, due batterie e altrettanti allestimenti, cinque colori e 4.000 buone ragioni per fare un salto dal concessionario. Ossia la misura massima dello sconto che si applica ad un listino già “razionale”, che parte da 26.900 euro: l'entry level ottimamente equipaggiato si può avere da 22.900 euro in caso di rottamazione (1.000 euro). Gli altri 3.000 euro sono lineari e non sono legati ad altre condizioni, tipo il finanziamento. Sull'intera gamma sono tra l'altro di serie 21 Adas, perché il costruttore non vuole fare compromessi sulla sicurezza. E nemmeno sulla tecnologia, con le sue integrazioni con gli smartphone e con l'ambiente digitale dell'abitacolo, dal quale sono spariti completamente i tasti fisici, alcuni dei quali sono peraltro destinati a riapparire con il previsto aggiornamento.

Lunga 4,43 metri, la B05 non ha una chiave di accesso: o si utilizza una scheda, da avvicinare al retrovisore esterno, oppure il proprio telefonino. Ogni funzione si amministra attraverso il grande schermo centrale da 14.6''. Fabbricata in Cina, la berlina elettrica è disponibile con batterie da 56,2 e 67,1 kWh che garantiscono percorrenze omologate comprese fra i 401 e i 482 chilometri. I consumi dichiarati sono di 15,9 kWh/100 km per la declinazione guidata nelle colline poco lontane da Francoforte bagnate dal Reno, ma nella prova il computer di bordo si è fermato a 15. E senza grandi difficoltà è possibile scendere anche sotto questa soglia senza sacrificare la dinamica di guida.

La silhouette (le porte sono anche senza profili) e le forme aerodinamiche della vettura (0,26 di Cx) aumentano la silenziosità dell'auto e, sommate a soluzioni come la griglia attiva anteriore (una rarità nel segmento), i deflettori laterali e altri accorgimenti (tutti di serie), contribuiscono ad aumentarne l'efficienza. Brillante su strada e rigida quanto basta per farne apprezzare la precisione dello sterzo e la risposta delle sospensioni, la B05 ha un abitacolo arioso e spazioso a beneficio degli occupanti, anche se un po' meno per i bagagli: il vano posteriore ha una capacità compresa fra 345 e 1.400 litri. È un altro modello di quelli che sorprendono (positivamente) per il rapporto tra equipaggiamenti e prezzo e per la sincerità della loro presenza su strada.