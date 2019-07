Al volante della nuova Passat, tecnologica e sicura: una viaggiatrice instancabile

FRANCOFORTE – Almeno tecnicamente, non è una ammiraglia. Non lo è nella definizione, ma lo è nella sostanza. Della aggiornata Volkswagen Passat da quasi 2,8 metri di passo è già cominciata la prevendita. La revisione è soprattutto tecnologica, perché le dimensioni sono rimaste invariate. L'auto per i lunghi viaggi – la preferita dai gestori delle flotte – dispone anche di una aggiornata gamma motori e di funzioni intelligenti IQ che rappresentano il meglio di quanto disponibile in questo momento sugli scaffali del costruttore.



E poi c'è la nuova piattaforma di infotainment Mib3, che ricorda le impostazioni preferite e che grazie alla Online Connectivity Unit è sempre connessa. Volkswagen garantisce anche che «consente l'accesso ad un nuovo mondo di applicazioni » . Naturalmente c'è il cruscotto digitale e ci sono una serie di funzioni di assistenza alla guida che rendono ancora meno stressante il compito di chi sta al volante. Il Travel Assist, che integra quattro tecnologie, si attiva con la semplice pressione di un pulsante sul volante. Semplice, intuitivo e, soprattutto, di serie. Tra i nuovi sistemi disponibili sulla Passat ci sono il Cruise Control adattivo e l'Emergency Steering Assist.



La macchina, a listino come berlina e come familiare, arriva nei concessionari prima di ottobre con una gamma di motori destinati a rispondere alle esigenze di tutti gli automobilisti. I turbodiesel sono il millesei da 120 cavalli ed il 2.0 litri da 150 (cambio manuale o Dsg), da 190 (anche 4Motion) e biturbo da 240 cavalli esclusivamente con la trasmissione automatica e ad a trazione integrale (questi ultimi sono i solo propulsori italiani per la variante Alltrack). Sul fronte benzina c'è il Tsi da 1.5 litri con 150 cavalli proposto con cambio manuale o Dsg. E poi c'è la rivista soluzione ibrida plug-in, che adotta il millequattro Tsi al posto dell'unità da 1.5 litri. La potenza della Passat Gte è di 218 cavalli. La novità è la percorrenza a zero emissioni aumentata del 31% grazie alla batteria più grande da 13 kWh. In modalità elettrico nel ciclo Wltp l'autonomia è di 56 con la berlina e di 55 con la seda (una settantina con l'omologazione Nedc, per avere un confronto).



La Passat resta comoda e si conferma funzionale. E, come sempre, risponde bene: naturalmente in autostrada, ma anche nelle curve strette è precisa e affidabile. “Giocando” con le funzioni di assistenza alla guida si fatica veramente poco nella guida: con il Travel Assist attivato, si imposta la velocità e poi si tiene il volante. Al resto pensa la macchina, inclusa una curva quasi a gomito presa (rispettando i limiti) a 82 km/h. Quando un trattore occupa la carreggiata, la Passat a guida molto assistita rallenta fino a quasi a fermarsi per poi tornare su di giri appena ha svoltato. Lo stesso in prossimità di una rotonda. Se poi è in funzione anche il navigatore il supporto è ancora più significativo.



Niente da dire sull'erogazione del Tdi da 190 cavalli a trazione integrale: e ci mancherebbe. Divertente anche la guida della Gte: il motore elettrico interviene eventualmente quando si desidera uno spunto importante. La soluzione plug-in induce anche ad una guida differente, più “conservativa”. La sfida di chi sta al volante diventa quella di sfruttare al massimo l'efficienza della tecnologia. Purtroppo, e sembra il solo appunto che si può muovere a questa machina, il recupero dell'energia dispone di un solo livello. La Alltrack è un'alternativa brillante per chi non solo ama le prestazioni, ma non esclude qualche escursione su terreni più accidentati.



Il prezzo parte dai 33.600 della Passat berlina a benzina. L'entry level a gasolio costa 36.350 euro, mentre per la Alltrack ne servono 43.900. La Passat plug-in è a listino da 50.950 euro, ma beneficia del bonus ambientale varato dal governo. Chi desidera la Variant, cioè la familiare, deve pagare 1.000 euro in più.