L'Alfa Junior a trazione integrale: c'è la Ibrida Q4. Equilibrio tra emozioni, prestazioni e gestione energetica

Autostrada e tornanti impegnativi, perfino un tratto sterrato: il primo test lungo un percorso misto sulle colline delle Langhe consente di scoprire il vero spirito sportivo della Ibrida Q4. E' l'ultima evoluzione della compatta Junior, che completa una gamma già ricca con motori full-electric e ibrido. Junior è un modello che "funziona" sul mercato. "Registriamo vendite oltre le più rosee previsioni", ha spiegato il Ceo globale del brand, Santo Ficili. Presente per ora in 38 paesi, la compatta Alfa Romeo in pochi mesi ha già collezionato 27mila ordini, il 19% per la versione elettrica. E l'ultima arrivata consentirà di ampliare ulteriormente la clientela di "alfisti" affezionati o nuovi clienti alla scoperta della compatta del Biscione.

La Ibrida Q4 è un saggio di equilibrio tra emozioni, prestazioni e gestione energetica eco-friendly. E' il completamento della gamma, ampliando ora la scelta fra motorizzazioni Full Electric (ideale per la città) o Ibrida e diverse versioni: Junior Elettrica per godere di una sportività quotidiana, Junior Veloce per chi cerca sportività estrema, e la nuova Ibrida Q4 per la massima motricità anche in caso di scarsa aderenza.

Il comportamento dinamico ottimale anche nelle situazioni più impegnative è la qualità che emerge fin dal primo contatto con la vettura, favorito dalle dimensioni compatte (4,17 metri di lunghezza) e dalla versatilità della Junior Q4.

La trazione integrale (già presente su Giulia, Stelvio e Tonale) ha una gestione automatizzata dell’asse posteriore ed è un elemento imprescindibile per un brand come Alfa Romeo. L’ibrida Q4 la garantisce in modo intelligente grazie al sistema Power Looping Technology che la rende attiva anche in assenza di carica della batteria. In termini di efficienza, il nuovo modello – con un listino che parte da 37400 euro - è un punto di riferimento nella categoria. Senza collegamento fisico tra i due assi, l’aumento di peso è ridotto e sono altrettanto ridotti i consumi e le emissioni di CO2, sotto i 120 grammi, a conferma del perfetto bilanciamento tra performance ed emissioni.

La Junior Ibrida Q4 porta al debutto su questa piattaforma le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, che assicurano massimo comfort ed elevato piacere di guida. L'efficienza del sistema dinamico si apprezza piacevolmente nel controllo dell'accelerazione laterale: anche nell'inserimento in curva a velocità sostenute, la vettura si rivela agile e ben incollata al terreno, con un sottosterzo ridotto. Il selettore Dna di Alfa consente inoltre di scegliere la modalità di guida ideale impostando le funzioni Normal, Dynamic, Eco o Q4 in base alle configurazioni del tracciato. La trazione integrale si inserisce automaticamente ogni volta che il suo intervento si rivela necessario.

La Junior Ibrida Q4 combina un motore turbo da 1,2 litri e 136 cv con due motori elettrici da 21 kW per una potenza complessiva di sistema di 145 cv. La configurazione prevede un motore elettrico sull'asse anteriore, integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, e un secondo motore sull'asse posteriore per una distribuzione calibrata della coppia. Il motore posteriore ha un riduttore che la moltiplica sulle ruote posteriori, assicurando massima trazione e stabilità.

Sotto il profilo stilistico, la nuova Ibrida Q4 propone nel frontale la reinterpretazione dello scudetto “Leggenda”, i fari Full Led e i cerchi in lega da 18”. L’abitacolo è impreziosito da contenuti esclusivi come il volante in pelle, i sedili Spiga riscaldati in vinile e tessuto, il sistema infotainment da 10.25" con navigazione, impianto audio con 6 altoparlanti, pedaliera e soglie porta in alluminio. L'illuminazione interna offre l'opzione di 8 colori per caratterizzare le bocchette aria, il tunnel centrale e l’iconico Cannocchiale. Di serie anche la guida autonoma di livello 2, la telecamera posteriore a 180°, il portellone elettrico hands free e il sistema keyless con tecnologia proximity access.