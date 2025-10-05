Alfa Romeo Junior Q4, all'insegna dell'efficienza ma anche del divertimento al volante in ogni condizione

Con la Junior Ibrida Q4, Alfa Romeo ha messo su strada una versione della sua ultima arrivata in famiglia che unisce l'anima sportiva tipica del marchio alla comodità della trazione integrale. Abbiamo messo alla prova la nuova rappresentante della 'dinastia' Q4 all'insegna dell'efficienza, ma anche del divertimento al volante in ogni condizione. A marcare la differenza dalle versioni 'semplici' del modello, sulla versione Q4 di Junior è prima di tutto il sistema Power Looping Technology, che assicura la trazione sulle quattro ruote anche in assenza di carica della batteria. Non esistendo un collegamento meccanico tra i due assi, l'incremento di peso è minimo e i consumi restano contenuti, con emissioni di CO₂ sotto i 120 g/km. A dare la spinta, soprattutto quando si è alle prese con una strada tutta curve, sotto al cofano lavora un 1.2 turbo benzina ibrido da 145 cv, abbinato a due motori elettrici da 21 kW: uno sull'asse anteriore, integrato nel cambio automatico doppia frizione a sei rapporti, e uno sull'asse posteriore, con riduttore dedicato per moltiplicare la coppia.

La distribuzione elettronica della trazione garantisce così stabilità, sicurezza e divertimento su ogni fondo stradale, tanto che, al volante, la Junior Q4 convince per l'agilità in ingresso curva e per la precisione della traiettoria. Il sistema riduce sensibilmente anche il sottosterzo, aumentando la naturalezza della guida. Anche i meno esperti o semplicemente i passeggeri, in viaggio avranno modo di notare la nuova taratura delle sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, anche semplicemente per il fatto che la soluzione adottata aggiunge comfort nell'uso quotidiano, senza però compromettere la reattività. Durante il nostro test tra le colline della Brianza, la compatta del Biscione ha mostrato piedi saldi anche sull'asfalto reso scivoloso da acqua e fango, oltre che un cervello (elettronico) attento, anche negli sterrati molto leggeri. Se all'esterno la Junior Q4 strizza l'occhio alla sportività Alfa Romeo virata in chiave compatta, dentro, punta su un mix di tecnologia e cura dei dettagli.

La plancia è dominata dal 'cannocchiale' digitale con schermo da 10,25 pollici, affiancato dal sistema infotainment centrale con interfaccia veloce e personalizzabile. Non mancano i comandi fisici per le funzioni principali, a tutto vantaggio della praticità di utilizzo. I materiali sono curati, con inserti soft-touch, tessuti tecnici e cuciture a contrasto che richiamano lo stile sportivo del Biscione. I sedili offrono un buon compromesso tra comfort e sostegno laterale, ideali sia per i viaggi lunghi sia per la guida dinamica. Lo spazio sui sedili posteriori è adeguato per una compatta, con un bagagliaio capiente e ben sfruttabile. I prezzi della nuova Alfa Romeo Junior Q4 partono da 37.400 euro.