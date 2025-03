Alfa Romeo lancia la versione Intensa: il massimo per Stelvio, Giulia, Tonale e Junior

Con l'introduzione sul mercato della serie speciale Intensa, Alfa Romeo intende celebrare la propria storia e una brand identity attualmente rappresentata anche al di là dei confini nazionali dalla Giulia, dalla Junior, dalla Tonale e dalla Stelvio. Oltre a caratterizzarsi per un ampio ventaglio in termini di motorizzazioni (si va dai propulsori endotermici a benzina e diesel fino agli ibridi e plug-in hybrid), questo poker di proposte particolarmente ricco e variegato (alla storica berlina si sono aggiunti, nel corso del tempo, i Suv di media e grossa taglia) si va ad arricchire di un nuovo allestimento top di gamma, realizzato in edizione limitata, che va a strizzare l'occhio agli appassionati del marchio e ai collezionisti. Una novità identificabile principalmente da un punto di vista estetico che ha fatto il suo debutto su strada qualche giorno fa, in occasione di un evento organizzato dall'azienda milanese di proprietà del gruppo Stellantis, con la partenza dal Museo Storico di Arese, la casa del Biscione, e l'arrivo fissato a Valenza Po, la nota città dell'oro in provincia di Alessandria in cui ha sede la prestigiosa maison di alta gioielleria Recarlo. Ecco tutti i dettagli su questo aggiornamento.

GIULIA E TONALE, ELEGANZA E PRESTAZIONI Le dotazioni di un'eleganza raffinata e i dettagli di tonalità oro presenti all'interno dell'abitacolo rappresentano il fil rouge di una gamma che ha il proprio punto di forza nelle sue peculiarità. Basti pensare ai colori disponibili (Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna metallizzato e Rosso Alfa pastello) per la carrozzeria della Giulia, con i cerchi in lega diamantati da 19 pollici e, all'interno, i sedili in pelle e un ampio display Tft da 12,3 pollici abbinato a uno schermo da 8,8 pollici per l'infotainment dotato di un sistema di navigazione integrato. Il listino prezzi dell'allestimento top di gamma Intensa parte da 62mila euro chiavi in mano per la versione dotata di un motore 2.2 turbo diesel da 160 Cv, mentre per la più performante Q4 da 210 Cv si sale a quota 67mila euro.

La proposta 2.0 turbo benzina da 280 Cv Q4, invece, è disponibile (con trazione posteriore o integrale) a partire da 69.500 euro. Per gli esterni della Tonale Intensa, la casa del Biscione prevede tre proposte (Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa), per un abbinamento stilistico con modanature e codolini verniciati nero lucido con inserti in Dark Miron opaco, le pinze freno nere con la firma del marchio di color oro chiaro, i doppi terminali di scarico cromati (disponibili nella versione plug-in hybrid Q4) e i cerchi in lega bicolore da 20" dal design inedito. All'interno dell'abitacolo il Suv disegnato attorno alla piattaforma Small Wide del gruppo Stellantis sono presenti i nuovi sedili in Alcantara di colore nero, con impunture a contrasto color cuoio, logo Alfa Romeo ricamato sui poggiatesta anteriori in color cuoio e traforatura a contrasto di colore grigio antracite.

Confermate, da un punto di vista tecnico, le novità recentemente introdotte con il MY25, a partire dal tunnel centrale ridisegnato con il nuovo selettore rotativo del cambio automatico, e le sospensioni elettroniche a controllo elettronico e la guida assistita di livello 2. Sotto il cofano è possibile scegliere fra il turbo diesel da 130 Cv con cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti (il listino prezzi parte da 51.100 euro), la motorizzazione ibrida a benzina da 160 Cv con tecnologia Vgt (Variable Geometry Turbine) e cambio automatico a doppia frizione a 7 marce (52.900 euro) e la Q4 plug-in hybrid da 280 Cv con cambio automatico a 6 rapporti (62.700 euro).

JUNIOR E STELVIO: RAFFINATE E VERSATILI L'apertura degli ordini dell'Alfa Romeo Junior nell'allestimento Intensa è prevista per il prossimo mese di aprile, ma è già noto che saranno due i colori disponibili per la carrozzeria (Nero Tortona e Rosso Brera) abbinati ai cerchi in lega diamantati da 18 pollici a due tonalità. All'interno dell'abitacolo, invece, il cuoio rappresenta la tonalità predominante, mentre i sedili con un’elegante traforatura in grigio antracite sono rivestiti in Alcantara, materiale che avvolge anche la plancia e il tunnel centrale, per un ambiente ricercato. Per ottenere una comodità di guida superiore è possibile scegliere il Techno Pack integrativo, anche se a livello di motorizzazioni la scelta sarà fra l'ibrida da 136 Cv, l'ibrida Q4 da 145 Cv e l'elettrica da 156 Cv.

Ricca la gamma di tonalità (Vulcano Black, Verde Montreal, Rosso Etna e Rosso Alfa) disponibili per la carrozzeria di una Stelvio Intensa che si distingue per i cerchi in lega opachi con finiture oro chiaro da 20 pollici e per il tricolore presente sugli specchietti laterali. Gli interni sono caratterizzati da sedili sportivi in pelle con supporto centrale di una tonalità cuoio richiamata anche sulla plancia centrale e su un volante parzialmente rivestito con una tonalità Alcantara nero. Sono presenti, inoltre, le sospensioni Sdc (Synaptic Dynamic Control) e alcuni elementi in alluminio, come i pedali sportivi e i paddle shift. Stelvio Intensa è disponibili con due motorizzazioni diesel Jtdm da 160 Cv (a trazione posteriore), con un prezzo di listino pari a 67.100 euro chiavi in mano, Q4 da 210 Cv (72.100 euro) o turbo benzina Gme da 280 Cv (74.600 euro).