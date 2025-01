Audi A3 Sportback TFSI, che musica a elettroni. L'inedito plug-in raddoppia la percorrenza elettrica: ora è vicina a 150 km

Nuovo propulsore, maggior potenza e autonomia elettrica raddoppiata, si presenta così la rinnovata Audi A3 Sportback TFSI e. Sono passati più di 10 anni da quando la Casa di Ingolstadt ha presentato la sua prima compatta ibrida plug-in. Il successo della A3 è cresciuto di pari passo con la tecnologia Audi diventando il modello più venduto in Italia del marchio dei Quattro Anelli. Giunta alla quarta generazione, l’Audi A3 Sportback punta a proseguire tale successo grazie al recente restyling e, con la versione plug-in, portando tante novità sotto la carrozzeria che ne esaltano l’efficienza, le prestazioni e il piacere di guida. Perfetto equilibrio tra eleganza e sportività, lo stile della A3 è stato ulteriormente valorizzato grazie alla nuova calandra single-frame tridimensionale abbinata ai fari Matrix LED con luci diurne personalizzabili. Inoltre l’allestimento sportivo S Line include dettagli in nero lucido, paraurti con elementi sportivi e cerchi in lega da 18” che rendono ancora più accattivante l’auto.

L’attenzione al dettaglio la si ritrova anche nell’abitacolo, grazie a rivestimenti di pregio e inserti in alluminio spazzolati. Chi guida può fare affidamento sul Virtual Cockpit Plus da 12,3” personalizzabile sia nella grafica che nelle informazioni. Non manca il sistema di infotainment, controllato dal touch screen da 10,1” dotato del nuovo sistema Mmi Plus che consente una consultazione più facile oltre alla connettività con gli smartphone. I sedili sportivi ergonomici, regolabili elettricamente e con la funzione di memoria, offrono il giusto supporto, buona anche l’abitabilità per chi siede dietro. Infine il bagagliaio consente una capacità di carico che varia da 280 a 1.100 litri.

La vera novità dell’Audi A3 Sportback TFSI e sta nel sistema ibrido plug-in. Al centro troviamo il 4 cilindri in linea 1.5 TFSI evo2 benzina, in due declinazioni da 150 e 177 cv, più efficiente e performante rispetto al precedente 1.4 TFSI. A questo è abbinato il motore elettrico sincrono a magneti permanenti, integrato nel cambio S tronic a 6 rapporti, da 85 kW (116 Cv). La versione 40 TFSI è in grado di offrire una potenza combinata di 204 cv e 305 Nm di coppia che si traducono in uno 0-100 km/h coperto in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h. Mentre la più potente variante 45 TFSI può contare su un totale di 272 cv e una coppia massima di 400 Nm garantendo uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 6,3 secondi e una velocità massima di 237 km/h.

In Audi sono intervenuti sulla chimica delle 96 celle agli ioni di litio e, a parità di dimensioni, la nuova batteria da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) garantisce un’autonomia in elettrico raddoppiata, fino a 141 km, sfruttabile fino a 140 km/h. Altra novità è la possibilità di ricaricare la A3 in corrente continua fino a 50 kW impiegando meno di mezz’ora per caricare la batteria dal 10 all’80%. Potenziato a 11 kW il sistema di ricarica a corrente alternata che permette una carica completa in circa due ore e mezza. L’avvio della A3 Sportback TFSI e avviene sempre in elettrico. Sfruttando la modalità EV, l’Audi si mostra fluida e reattiva nel traffico di Verona. Inoltre il sistema di recupero energetico, derivato dai modelli full electric di Audi, permette di massimizzare l'efficienza durante la guida urbana. Ma è uscendo fuori dal centro abitato che si possono apprezzare le doti dinamiche della A3 Sportback. Passando alla modalità Auto Hybrid entra in azione il 1.5 TFSI che, lavorando all’unisono con il motore elettrico, offre un’ottima progressione sia nei tratti veloci che in quelli più guidati, senza intaccare efficienza e consumi.

Il merito è anche del telaio MQB Evo, che gode di una ripartizione delle masse 55:45 tra avantreno e retrotreno grazie al posizionamento della batteria sotto il pianale posteriore. Con un peso di 1.600 kg e una lunghezza di 4,35 metri, la A3 si mostra agile e divertente da guidare tra i tornanti. A supporto ci sono le sospensioni, appositamente tarate per offrire una maggior stabilità in curva, e uno sterzo progressivo che varia la servoassistenza e la demoltiplicazione in base alle velocità, il tutto garantendo una percorrenza di circa 20km/litro in ibrido.

Già ordinabile, la A3 Sportback TFSI e sarà disponibile nelle concessionarie Audi nel primo trimestre 2025. La variante 40 TFSI è offerta da 48.400 Euro, mentre la più sportiva 45 TFSI parte da 52.500 Euro.