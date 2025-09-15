Audi A5 Avant e‑hybrid Quattro: tra spazio e prestazioni. Al volante di una viaggiatrice impareggiabile

Un grande classico, c, dal design inconfondibile, che fa della solidità, dell'equilibrio e dello spirito da viaggiatrice il suo tratto distintivo. È Audi A5 Avant, oggetto della prova di ANSA Motori nella versione e‑hybrid Quattro da 220 kW. L'anteriore affilato, le fiancate appena mosse al battitacco, il posteriore imponente: linee del tutto personali, che rendono riconoscibili la berlina familiare dei quattro anelli. Lunga 483 cm e larga 186, ha un'altezza di 146 e un passo di 289 che rende l'abitacolo comodo. Audi A5 Avant e‑hybrid quattro combina un motore termico 2.0 TFSI con un motore elettrico per fornire fino a 220 kW (circa 299 CV) di potenza combinata, caratterizzato dalla trazione integrale quattro e dal cambio S tronic. Questa configurazione offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 6 secondi, e una notevole autonomia elettrica grazie a una batteria agli ioni di litio da 25,9 kWh (di cui 20,7 kWh utilizzabili), che consente di percorrere oltre 100 km in modalità solo elettrica. Il risultato è che in autostrada, con batteria carica, a velocità da codice e con piede leggero, si riescono a percorrere circa 20 km con un litro di carburante. Gli interni sono realizzati con la consueta cura: materiali piacevoli, finiture top, comandi intuitivi.

La strumentazione Audi virtual cockpit, nitida e ben leggibile, cambia aspetto in base alla modalità di guida selezionata. Il display centrale da 10,1» consente di gestire tutto. Al volante, l'esperienza è fluida. L'architettura del propulsore rende possibili gli spostamenti quotidiani a zero emissioni, soprattutto se - come nel nostro caso - si ha la possibilità di ricaricare regolarmente. La spinta è silenziosa, regolare, con una coppia che arriva subito anche grazie al boost che interviene repentinamente, e permette di mantenere un buon ritmo anche nel traffico. Il motore a benzina da 2.0 litri TFSI entra in azione senza strappi quando serve più potenza, rendendo il passaggio tra elettrico e termico quasi impercettibile. Lo scatto è notevole, ma la spinta non è mai brutale. Il cambio S tronic a 7 rapporti lavora con precisione, e la trazione integrale quattro si attiva in modo intelligente, garantendo aderenza anche in situazioni di bassa trazione senza dover intervenire manualmente. Su strada, l'auto dà una sensazione di controllo e solidità. Lo sterzo è diretto, preciso, e comunica bene quello che accade sotto le ruote. Anche a velocità sostenute la stabilità è notevole, merito di un assetto equilibrato e del lavoro della trazione integrale.

La rigenerazione in frenata è efficace, ma non invadente: non è modulabile su più livelli, ma si adatta alla guida. Nei tratti più dinamici, nonostante la massa aggiuntiva della batteria, A5 Avant riesce a mantenere un buon dinamismo, pur senza essere una sportiva pura. Nell'abitacolo lo spazio è più che sufficiente per quattro adulti comodi. Il quinto posto posteriore è un po' meno accogliente, soprattutto per i lunghi viaggi. Il bagagliaio, a causa della presenza della batteria sotto il pianale, perde qualche litro rispetto alla versione termica pura: offre 361 litri in configurazione standard e fino a 1.306 litri abbattendo i sedili posteriori. Non è certo il più ampio della categoria, ma è pratico e sfruttabile. La ricarica completa della batteria può avvenire fino a 11 kW in AC, con tempi intorno alle 2 ore e mezza se si utilizza una wallbox compatibile. In casa, con presa domestica, i tempi si allungano sensibilmente. Non è un'auto pensata per le ricariche rapide in corrente continua, che non sono previste: la A5 e‑hybrid è concepita più per chi può pianificare le ricariche quotidiane. Durante l'uso quotidiano, se la batteria è carica, i consumi restano molto bassi: Audi dichiara 0,6-0,9 l/100 km, valori ottenibili in condizioni ideali e con guida attenta.

A batteria scarica, il consumo reale del motore a benzina si attesta attorno agli 8-9 l/100 km, a seconda del percorso e dello stile di guida. A livello di dotazioni, l'equipaggiamento di serie comprende fari a LED, sistema di navigazione MMI plus, Audi connect, cruise control adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. Gli optional, però, sono molti e facilmente si può superare il budget iniziale con pochi clic nel configuratore. Il listino parte da 66.700 euro per la versione Business con motore da 220 kW. La Business Advanced costa circa 69.200 euro, mentre la S line edition si posiziona attorno ai 73.200 euro, tutte con trazione integrale quattro e cambio automatico S tronic. Esistono anche versioni più potenti (270 kW, 367 CV), che superano i 76.000 euro.