Seducente fascino della Audi A6 Allroad, la wagon che affronta tutti i terreni

PORTO PICCOLO - La “vettura totale” ha quasi mille chilometri di autonomia (970 per la precisione): è stata sviluppata per l’asfalto, ma è stata aggiornata per non temere il fuoristrada.

È la Audi A6 Allroad, che può essere anche terribilmente sportiva con il biturbo a gasolio da 349 cavalli e 700 Nm di coppia della S7 o con il Tfsi benzina da 340 cavalli.



Anche per questo, il modello viene presentato come “vettura totale” dal costruttore. E non è affatto un modello di nicchia, perché vale il 10% dei volumi ed in Italia, un mercato importante, era arrivato fino a quasi 1.900 immatricolazioni in un anno. La definizione di “vettura totale” è solo in parte una questione di markting: la teoria delle parole è confermata dalla sostanza della pratica e dalla grande flessibilità di impiego, che include lo spazio a bordo, bagagliaio compreso. Perché è vero che i mille chilometri dichiarati nel ciclo Wltp non sono facili da raggiungere (amministrando bene il pedale dell’acceleratore sono tuttavia più “possibili” di quanto non si creda), ma è anche vero che la percorrenza è in ogni caso importante.

Perché è vero che questa A6 è nata come familiare, della quale ha la lunghezza (4,95 metri) e le proporzioni, ma è anche vero che con il tempo il costruttore è andato incontro alle esigenze dei suoi clienti. Che con la Allroad hanno di serie le sospensioni pneumatiche adattive che permettono di calibrare l’assetto in base alle necessità. L’escursione complessiva è di 60 millimetri: l’altezza libera dal suolo oscilla fra i 12,4 (quando si viaggia oltre i 120 orari) ed i 18,4 centimetri (in fuoristrada). Poi ci sono le classiche protezioni sottoscocca ispirate ai Suv che conferiscono al modello da un lato un look più muscoloso e dall’altro supporti necessari per affrontare strade non troppo “amichevoli”. La tecnologia aiuta chi sta al volante ad esempio con l’assistente alla discesa che controlla la velocità su pendenze tra il 6 ed il 60%. La trazione integrale quattro è inclusa nel prezzo, che parte da 67.550 euro. Per il top di gamma servono 117.500 euro. La A6 Allroad monta la trasmissione automatica tiptronic a otto rapporti.

In Italia debutta con una gamma di soli sei cilindri turbodiesel da 3.0 litri mild hybrid con potenze di 231, 286 (70% dei volumi) e, appunto, 349 cavalli (tra i 520 ed i 700 Nm di coppia). Grazie alla ormai necessaria adozione della tecnologia a 48 Volt, il costruttore promette consumi ridotti fino a 0,4 litri ogni 100 chilometri. Per una macchina destinata alle lunghe percorrenze ed alle grandi fatiche (la capacità di traino frenato arriva a 2,5 tonnellate) non è un risparmio proprio marginale. Nella migliore delle configurazioni, Audi ha omologato consumi di 7,4 l/100 km. Nel test drive tra Italia e Slovenia la A6 Allroad ha confermato la sua molteplice vocazione. È comoda da guidare, spaziosa da abitare (davanti come dietro, ad eccezione di chi deve eventualmente occupare il posto centrale) e silenziosa da ascoltare, almeno seduti all’interno. Diventerà probabilmente ancora più divertente da pilotare (è il termine giusto) con l’arrivo del turbo benzina da 340 cavalli.