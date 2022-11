Audi, due mondi a confronto: dalla A3 alle potenti RS. Al volante della doppia personalità. La “piccola” contro le “belve”

LECCE - Difficile trovare nel ricco catalogo Audi un modello capace di rivaleggiare con la A3 per quanto riguarda la quantità di innovazioni portate al debutto nella gamma dei quattro anelli dopo aver sdoganato – nel 1996 – la categoria delle compatte nei confronti dell’esigente clientela premium, precedendo di un anno la Classe A Mercedes e di quasi 8 la Bmw Serie 1. Ancor oggi le sue più accreditate rivali nella corsa alla conquista di chi pensa (e non sono pochi) che «piccolo sia bello» anche ai piani alti del mercato.

È stata infatti la prima compatta Audi a trazione integrale, la prima Audi ad abbinare la lettera S (riservata alle versioni hi-performace) a un motore quattro cilindri, il primo modello sviluppato sulla rivoluzionaria piattaforma modulare trasversale Mqb del gruppo di Wolfsurg, la prima compatta dei quattro anelli a proporre soluzioni tecnologiche oggi generalizzate come i proiettori Led Audi Matrix e il “Virtual cockpit”, il quadro strumenti digitale configurabile. Una vocazione a primeggiare premiata dal mercato – la gamma A3 vale il 20% delle vendite di marca, ed è costituita per metà dalle berline Sportback a due volumi e Sedan a tre, capaci finora di conquistare 5 milioni di clienti – che l’ultima generazione, la quarta lanciata in Italia nel 2020 e già venduta in oltre 24.000 esemplari, vuole consolidare.

Per riuscirci punta su una gamma che quanto ad ampiezza non teme confronti. Due varianti di carrozzeria, sei alternative di propulsione da 110 a 400 cv a 3, 4 e 5 cilindri (benzina, diesel, g-tron a metano, ibrido sia mild sia plug-in, Audi Sport), tre tipi di cambio (manuale e automatico doppia frizione a 6 o 7 marce) e altrettante configurazioni di trazione anteriore: integrale quattro “standard” e con tecnologia RS torque splitter per le varianti ad alte prestazioni. La gamma è stata oggetto di una prova collettiva ambientata negli splendidi scenari del Salento, su strade pressoché deserte, perfette per mettere alla frusta in piena sicurezza le vetture nonostante il manto d’asfalto non sempre impeccabile. Come c’era da aspettarsi conoscendo le abitudini di Ingolstadt, per qualità e comportamento dinamico di tutte le auto provate si sono rivelate al di sopra di ogni sospetto.

Una nota di merito particolare va al 4 cilindri turbodiesel 2.0 Tdi da 200 cv con trazione quattro che ha rafforzato la nostra perplessità sulla volontà “politica” di mettere al bando motori così moderni, brillanti e al tempo stesso efficienti. A proposito di efficienza, promossa a pieni voti – per l’attenzione all’ambiente che non trascura il piacere della guida – la declinazione ibrida “alla spina” A3 Sportback Tfsi e, l’unica della categoria a offrire due differenti livelli di potenza: 204 e 245 cv. A livello di prestazioni pure, davvero entusiasmante la RS3 Sportback messa a punto dagli specialisti di Audi Sport e capace, grazie al 5 cilindri Tfsi da 400 cv e 500 Nm di coppia, di toccare i 290 km orari (300 per la “performance edition” dalla tiratura limitata a 300 esemplari) garantendo un’accelerazione 0-100 in 3,8 secondi. Con il prezzo di 61.750 euro si colloca al vertice di un listino che parte da 29.200 euro.

Durante l’evento Audi ha mostrato – e fatto guidare – un’altra faccia della sua prestigiosa medaglia: il mondo delle granturismo rappresentato da due modelli emblematici di una strategia incentrata sulla neutralità tecnologica: la RS Avant il cui 4.0 V8bi-turbo da 600 cv e 800 Nm di coppia esprime al meglio la continuità con la tradizione termica e la RS e-tron GT alla quale due motori elettrici regalano numeri (ma non necessariamente prestazioni, poiché la velocità massima della Avant è superiore) ancora più impressionanti: 646 cv e 830 Nm. Vetture strutturalmente diverse – una wagon e una filante coupé a 4 porte con due motori elettrici e fino a 472 km di autonomia Wltp – ma accomunate dall’handling straordinario, dalla qualità superiore e dal listino non certo da saldo: la Avant parte da 136.850 euro, l’elettrica da 152.350.