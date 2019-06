Audi, con la famiglia S-Tdi il diesel si tinge di verde. Il 6 cilindri 3.0 abbinato al sistema mild-hybrid: prestazioni e basse emissioni

FRANCOFORTE - Lo tsunami ideologico che si è abbattuto sul diesel, trascinandolo sul banco degli imputati a furor di popolo, sull’onda dell’emotività più che di valutazioni razionali, ha già prodotto – complici i noti errori che ne hanno senza dubbio offuscato l’immagine – conseguenze evidenti, sottolineate dall’intenzione di alcuni costruttori che hanno annunciato l’addio a questa forma di alimentazione.

Sarebbe però sbagliato pensare che stia davvero per calare il sipario sulla storia iniziata da Rudolf Diesel nel 1892 e culminata alla vigilia del terzo millennio – grazie al common rail nato in Fiat, ma proficuamente “allevato” in Bosch – nell’autentica marcia trionfale che in pochi anni ha fatto del gasolio il carburante preferito dagli automobilisti europei. Passata la fase più acuta delle polemiche sul “dieselgate”, molti costruttori – soprattutto, ma non solo europei – riaffermano la fiducia nell’alimentazione a gasolio la cui evoluzione tecnologica le consente oggi – dati alla mano – di rivaleggiare, come rispetto dell’ambiente e della salute, con i motori a benzina. Emblematico di questa ritrovata fiducia il caso di Audi, azienda all’avanguardia tecnologica che pur non trascurando nessuna delle possibili alternative di propulsione attuali e future, ha deciso di affidare al gasolio anche i modelli della famiglia “S” che ne incarna l’anima più sportiva e prestazionale.

Nasce così la gamma S-Tdi, che condivide la più recente evoluzione del turbodiesel 6 cilindri 3.0 declinato nelle potenze di 347 e 349 cv (differenza inavvertibile dovuta solo alle caratteristiche tecniche dei singoli modelli), abbinandolo per la prima volta a un sistema mild-hybrid con rete di bordo a 48 Volt e a un compressore elettrico. Un mix tecnologico che consente di combinare le prestazioni degne di un’Audi S con l’elevata efficienza alla quale concorrono soluzioni innovative come la funzione veleggiamento – che tra i 55 e i 160 km/h consente di viaggiare per 40 secondi a motore spento – e lo Start/Stop che “gioca d’anticipo”, attivandosi quando la velocità scende sotto i 22 km orari.

Tutte caratteristiche che abbiamo potuto mettere alla prova sul sinuoso percorso incastonato nella piovosa, ma suggestiva cornice dei paesaggi collinari racchiusi tra i due grandi fiumi quasi omonimi (Meno e Reno) dove la famiglia S-Tdi era rappresentata dalla S6 berlina e Avant, dalla grande e raffinata coupé a quattro porte S7 Sportback e dal Suv compatto SQ5, l’unico con la motorizzazione da 347 cv, peraltro condivisa con gli altri componenti della nuova famiglia non disponibili nell’occasione, e cioè la S5 e la S4 berlina e Avant.

Immersi nella tipica atmosfera Audi fatta di qualità al top, lusso discreto, stato dell’arte tecnologico per sicurezza, assistenza alla guida e connettività, dinamismo impeccabile grazie anche al contributo della trazione quattro, abbiamo apprezzato l’equilibrio dei modelli in prova, che abbinano l’eccellente intesa tra motore e cambio tiptronic a 8 rapporti con la capacità di esaltare il piacere della guida grazie alle accelerazioni brucianti garantite dai 700 Nm di coppia massima, immediatamente disponibili in virtù dei velocissimi tempi di risposta nel compressore Eav (250 millisecondi che di fatto eliminano il turbo-lag) che si attiva elettricamente attingendo all’energia recuperata (fino a 8 kW) dal sistema mild hybrid.

Con la ricetta Audi, il diesel si tinge di verde, come dimostrano emissioni di CO2 davvero contenute, considerando il temperamento della nuova famiglia: 164 g/km per la S6 che costa 80.450 euro (171 nel caso della Avant che ne costa 2.400 in più), 170 g/km per la S7 da 90.100 euro e un range tra 172 e 177 g/km (in base a pneumatici e cerchi utlizzati) nel caso della SQ5 a listino per 76.250 euro.