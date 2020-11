Audi, ora la A3 Sportback è anche plug-in. Dinamica e confortevole, assicura consumi da scooter

MILANO - La A3 Sportback, che nel 2014 è stata la prima Audi (e anche la prima compatta premium) ibrida plug-in, si ripropone ora con le vesti della quarta generazione che va ad ampliare un'offerta di ibridi «alla spina» tra le più ricche del mercato, visto che affianca altri sette modelli – A6 berlina e Avant, A7 Sportback, A8, Q5, Q7 e Q8) – in attesa che entro la fine dell'anno vengano svelate le versioni elettrificate di Q3 e Q3 Sportback.

La A3 Sportback Tfsi e (lettera che in Italia è una congiunzione che può prestarsi a qualche incomprensione mentre nell'«alfabeto» di Ingolstadt identifica le ibride «alla spina» inizialmente definite e-tron, etichetta ora riservata ai modelli 100% elettrici) ribadisce in un certo senso la neutralità tecnologica del costruttore, arricchhendo il poker delle motorizzazioni a benzina, turbodiesel, a metano e mild-hybrid.

La vettura che abbiamo provato in un test individuale organizzato a Milano su appuntamento, nella quasi totale assenza di contatti interpersonali per rispettare in modo rigoroso la zona rossa, si è confermata una vera Audi per l'assetto impeccabile, la qualità percepita al di sopra di ogni sospetto e la guida fluida ed equilibrata, resa ancor più piacevole dalla coppia immediatamente disponibile se si preme il tasto Ev che sulla consolle centrale attiva la sola propulsione elettrica, regalando partenze davvero brucianti.

Abbiamo mantenuto questa modalità praticamente per l'intero percorso nel centro del capoluogo lombardo, un'ora e mezzo di viaggio nel silenzio assoluto e a emissioni zero. Alla fine, l'indicatore di carica della batteria segnalava la disponibilità tre quarti dell'energia, nonostante uno stile di guida non particolarmente cauto, scandito da qualche spunto che ha evidenziato un carattere tutt'altro che remissivo, compatibile con una velocità massima (ci crediamo sulla parola) di 227 km orari che scende a 140 quando si impega il solo motore alimentato dalla batteria. Un risultato che depone a favore della generosa autonomia elettrica – 67 km – dichiarata dalla casa.

La motorizzazione in prova disponeva di 204 cv frutto dell'abbinamento tra il turbo a benzina 1.4 da 150 cv e il motore elettrico da 109 cv la cui batteria agli ioni di litio da 13 kWh si ricarica in 5 ore dalla normale rete domestica. Nel 2021 sara seguita – questa doppia declinazione è una novità assoluta nel campo delle compatte premium – dalla versione con 245 cv. A ribadire una vocazione «green» che non trova espressione solo nelle emissioni di CO2 comprese tra 24 e 31 g/km nel ciclo Wltp (valori che valgono l'accesso al bonus statale di 6.500 euro previsto dal Decreto Rilancio), provvedono alcune scelte progettuali come i rivestimenti in plastica riciclata che per ogni sedile richiedono il riuso di 45 bottiglie in Pet.

Disponibile con tutto l'assortimento di sistemi di assistenza alla guida e di connettività previsti per le «sorelle» a propulsione convenzionale, l'Audi A3 Sportback Tfsi e dispone ovviamente di informazioni specifiche sul funzionamento del sistema che vengono proiettate nel quadro strumenti digitale da 10,25 pollici (sostituibile a richiesta con il più grande e sofisticato Audi Virtual Cockpit da 12,5 pollici) che si accompagna al display touch screen da 10,1 pollici della piattaforma d'infotainment Mmi 3. In Italia il listino parte da 39.200 euro per i livelli di allestimento base, Business, Business Advanced e S line edition.