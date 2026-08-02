Audi Q3 2.0 TDI: la più equilibrata della gamma, piacere di guida e comfort sono da vera premium

L'Audi Q3 è cambiata e non deve essere stato semplice sostituire un modello che ha avuto tanto successo, ma la casa di Ingolstadt ha interpretato l'evoluzione puntando sulle caratteristiche portanti del suo Suv compatto senza snaturarlo. La prova della versione 2.0 TDI da 150 CV, che rappresenta una delle proposte più equilibrate in gamma. L'estetica richiama immediatamente il nuovo corso di Audi con le firme luminose a LED sottili ed i gruppi ottici situati a fianco della grande calandra in elementi rifiniti in nero lucido che confluiscono nello splitter anteriore.

La fiancata mette in evidenza il tetto ad effetto sospeso, mentre dietro sono i nuovi gruppi OLED, uniti da un elemento luminoso centrale, ad essere protagonisti, visto che possono avere grafiche interne differenti selezionabili dal posto guida, proprio come i LED anteriori. Inoltre, il logo Audi si illumina di rosso rendendo la vista posteriore ancora più accattivante. Le misure parlano di una lunghezza cresciuta di quasi 5 cm, mentre entrando nell'abitacolo scopriamo che 5 persone possono essere ospitate comodamente.

Il bagagliaio passa da 488 litri a 575 litri con tutti i posti in uso, complice il divano posteriore che può scorrere di 13 cm; abbattendolo, invece, si può ottenere un volume di carico di 1386 litri. Ben rifiniti e d'effetto gli interni, soprattutto di notte, quando l'illuminazione ambientale a LED offre un'atmosfera intrigante. La zona anteriore presenta una plancia in cui domina l'elemento superiore che include i display per strumentazione ed infotaiment, rispettivamente da 11,9 e 12,8 pollici.

Il primo è largo e sottile per essere sempre consultabile tra le razze del volante e, tra le varie configurazioni, c'è anche quella con la mappa del navigatore a tutto schermo, utile quando si viaggia in strade poco conosciute. Il secondo, invece, offre delle icone a sfondo chiaro e dalle dimensioni importanti, che consentono di individuare più rapidamente le varie voci del menu. I comandi per il climatizzatore vengono richiamati nella parte bassa e non mancano delle utili scorciatoie sul lato sinistro. Inoltre, il sistema operativo Android Automotive OS consente di effettuare aggiornamenti in rete ed è risultato piuttosto reattivo agli input del conducente.

La collocazione del selettore del cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti sul satellite destro, dietro il volante, ha consentito di ricavare un vano di ricarica ad induzione ventilato per lo smartphone sul tunnel centrale, mentre l'altro satellite a sinistra del volante, con diversi comandi da gestire come indicatori di direzione, luci e tergicristalli, necessita di un minimo di apprendistato per essere padroneggiato rapidamente nel quotidiano. Sotto pelle la nuova Q3 nasconde la piattaforma MQB Evo, che condivide con altri modelli del gruppo, come la Volkswagen Tiguan, una valida base meccanica che, abbinata al motore 2.0 TDI da 150 CV e 360 Nm di coppia offre un comportamento dinamico particolarmente equilibrato.

La potenza viene erogata attraverso le ruote anteriori senza strappi, con una buona progressione, e il propulsore si fa sentire solamente quando vengono richiamati rapidamente tutti i cavalli, ma è possibile avere i doppi vetri che isolano ulteriormente l'abitacolo dai rumori esterni. Per chi vuole un'auto ancora più affilata tra le curve e ancora più efficace nell'assorbire le asperità sono disponibili sia l'assetto sportivo che gli ammortizzatori adattivi.

A livello di consumi, nei percorsi urbani ed extraurbani la media è di circa 20 km/l mentre in autostrada si percorrono circa 15 km/l, per cui, in media, ci si avvicina ai 18 km/l. Sul fronte della sicurezza c'è un dispositivo che può fare la differenza in situazioni di emergenza, l'emergency assist 2.0, con cui l'auto, in caso di malore del conducente, si sposta sulla corsia d'emergenza, si ferma inserendo le quattro frecce ed allerta i soccorsi. Inoltre, nella lista degli optional, tra gli aiuti alla guida, troviamo un pacchetto che annovera il cambio di corsia assistito, ma c'è anche la possibilità di avere una nuova tipologia di assistente al parcheggio, capace di memorizzare fino a 5 manovre da eseguire in autonomia. Il prezzo della Q3 con il motore 2.0 TDI, un classico moderno che abbina alla validità del motore a gasolio, l'innovazione dei sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione ed un infotainment in linea con le esigenze attuali, parte da 48.100 euro.