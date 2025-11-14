Audi Q5 e-hybrid, piacere di guida e comfort al top per l'ibrido plug-in con 367 cavalli e 100 km in solo elettrico

La casa dei Quattro anelli introduce la versione e-hybrid anche sulla Q5 nelle due varianti di carrozzeria Suv e Sportback andando ad allargare la gamma elettrificata. Questo è il risultato del test della variante più potente, quella da 367 cv e 500 Nm di coppia in allestimento S Line Edition. Con un prezzo di listino che parte da 69.150 euro (81.650 euro per la versione guidata), Audi Q5 e-hybrid è disponibile con due livelli di potenza, da 299 cv e 450 Nm di coppia e, la più sportiva, la protagonista del nostro test drive che è in grado di passare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi. Il cuore del nuovo sistema ibrido plug-in, battezzato in casa Audi «e-hybrid», si compone di un powertrain benzina quattro cilindri 2.0 litri TFSI a ciclo Miller e un motore elettrico sincrono a magneti permanenti posizionato all'interno del cambio S tronic a sette rapporti e alimentato da una batteria a ioni di litio da 25,9 kWh (20,7 kWh netti) in grado di garantire un'autonomia in modalità 100% elettrica di circa 100 chilometri.

Per questo modello e per A6 e-hybrid, con cui condivide la piattaforma premium termica PPC (Premium Platform Combustion) e tutto il sistema e-hybrid, i tecnici dei quattro anelli hanno optato per offrire solo la ricarica in corrente alternata da 11 kW (aumentata rispetto ai 7,4 kW della precedente generazione) e non in corrente continua ma mettendo a disposizione la funziona Battery Charge, che consente di accumulare energia nella batteria fino al 75%. Alla guida l'auto si è dimostrata piacevole e confortevole, grazie anche ad alcune soluzioni tecniche, come le sospensioni sportive (a richiesta disponibili anche le sospensioni pneumatiche adattive) e l'elevata resistenza torsionale che consentono di ridurre il rollio a vantaggio del benessere di bordo. Inoltre, grazie alla trazione quattro con tecnologia ultra, l'auto gestisce in autonomia, a seconda dei dati raccolti, quando far subentrare alla trazione anteriore anche quella posteriore, così da contenere sia i consumi che le emissioni che, stando a quanto dichiarato dalla casa, per la versione provata, si attestano nel primo caso di 2,7-3,3 l/100 km e 16,0-16,9 kWh/100 km entrambi nel ciclo combinato mentre per quanto riguarda le emissioni 62-76 g/km, tutti dati rilevati secondo il ciclo di omologazione Wltp.

Nell'abitacolo, l'avanzata digitalizzazione di bordo è favorita dall'architettura elettronica E3 1.2 che, forte di cinque piattaforme informatiche che controllano le funzioni del veicolo, è in grado di rispondere con un'elevata velocità di calcolo. Questa rende possibile l'interazione tra l'intelligenza artificiale (ChatGPT) e l'assistente vocale oltre all'adozione del sistema operativo Android Automotive OS. A bordo, infine, è possibile usufruire di informazioni chiare ed essenziali proposte sul cruscotto digitale da 11,9 pollici e sul touchscreen al centro della plancia da 14,5 pollici. A differenza delle versioni Business e Business Advanced, sulla S Line Edition è disponibile anche il display passeggero da 10,9 pollici.