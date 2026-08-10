​Audi Q7 di terza generazione da settembre nei concessionari a partire da 87.150 euro con il V6 TDI

La nuova Audi Q7 ha un prezzo che parte da 87.150 euro e le consegne inizieranno dal prossimo mese di settembre. La terza generazione di quello che è stato storicamente il suo primo mezzo a ruote alte si presenta dunque sul mercato italiano con l’obiettivo di mantenere alta la bandiera del marchio e di un modello che dal 2005 è stato venduto in 1,33 milioni di unità.

Uno il motore presente al lancio: trattasi del raffinato V6 3 litri diesel con sistema ibrido a 48 Volt che coinvolge non solo la catena cinematica, ma anche la sovralimentazione. Oltre infatti al motogeneratore da 18 kW posizionato dopo il cambio automatico a 8 rapporti, c’è anche il compressore elettrico che, insieme a quello azionato ai gas di scarico, ottimizza la portata d’aria ad ogni regime. Può essere alimentato con gasolio HVO che riduce l’impronta di CO2 fino al 95%.

Due i livelli di potenza: 245 cv (0-100 km/h in 7,2 s.) o 299 cv (0-100 km/h in 6 s.). Il sistema di trazione integrale è a giunto centrale meccanico Torsen che assegna di base il 60% della coppia alle ruote posteriori. Rimangono invece simili le dimensioni: lunghezza 5.056 mm (-11 mm), larghezza 2.010 mm (+44 mm) e altezza 1.800 mm (+16 mm). Rimangono le varianti a 5 e 7 posti e ora c’è anche quella a 6 posti su tre file da due con un bagagliaio che supera i 2.000 litri di capacità.

Nuove le sospensioni, provviste di ammortizzatori e molle pneumatiche a controllo elettronico che variano l’altezza del corpo vettura fino a 90 mm a seconda delle condizioni di marcia. Nuova anche l’architettura elettronica E3 1.2 presa dai modelli basati su piattaforma PPC e PPE. Nuovo anche il sistema infotelematico basato su Android Automotive e i gruppi ottici con quelli posteriori OLED e gli anteriori a matrice di micro-led che interagiscono anche con l’ambiente circostante.

Tre gli allestimenti. Si inizia dal Business Advanced seguito dall’S line che comprende anche le 4 ruote sterzanti, le sospensioni sportive, l’adaptive cruise control, la vista surround a 360° e altri elementi di caratterizzazione estetica. Ancora più completo l’Identity che, oltre a dotazioni e finiture realizzate con materiali di alto livello, include anche il sistema audio 3D, il tetto panoramico a 9 zone di oscuramento, la calandra single frame illuminata e le portiere elettriche automatiche.

Ovviamente la gamma crescerà con l’introduzione di altre varianti: una con un V6 3 litri a benzina e, sfruttando la stessa unità termica, due ibride plug-in. Tra queste due, con ogni probabilità, ci sarà anche la versione più sportiva con il suffisso S.