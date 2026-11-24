Cambio al vertice. Audi Q9 atterra nelle concessionarie italiane con il grado di nuova ammiraglia dei Quattro Anelli, dichiaratamente votata al lusso da godere nelle lunghe distanze. Basato sulla piattaforma Ppc, condivisa con Q7 e gran parte dell’alto di gamma Audi, la Q9 è il Suv più grande mai costruito dalla casa di Ingolstadt. È lunga 5,31 metri, con un passo che sfiora i 3,15 metri per favorire la doppia configurazione dell’abitacolo: di serie a sette posti, in opzione a sei posti disposti su tre file da due sedili. Esteticamente, l’anteriore segue il family feeling aziendale nei gruppi ottici Matrix Led dal taglio sottile, che affiancano la calandra single-frame per la prima volta retroilluminata. Dietro, una fascia orizzontale unisce i gruppi ottici Oled 3.0 curvi. I cerchi in lega vanno da 20 a 23 pollici. Sulle misure da 22 e 23 pollici, gli pneumatici adottano inserti in schiuma per ridurre il rumore di rotolamento.

Le portiere ad apertura assistita offrono accesso alla lounge viaggiante, illuminata di luce naturale filtrata dal tetto panoramico con superficie vetrata di 1,5 metri quadri, a trasparenza regolabile. La prima delle tre file di sedili è dotata delle funzioni massaggio, riscaldamento e ventilazione, le ultime due sono regolabili elettronicamente per sfruttare i 2.308 litri di capacità massima del vano. I vetri acustici contribuiscono all’isolamento dell’abitacolo, mentre quelli posteriori sono oscurati a partire dal montante centrale.

Intrattenimento, comfort e soprattutto funzioni di bordo passano per l’Audi Digital Stage, che riunisce il quadro strumenti da 12,3 pollici e il display Oled curvo da 14,5 pollici del sistema Mmi. A destra c’è lo schermo da 12,3 pollici per il passeggero, di serie. Il selettore del cambio è sul piantone, a destra del volante, mentre a sinistra si concentrano i comandi di luci e tergicristalli. Lo spazio liberato sul tunnel ospita due postazioni di ricarica per smartphone. L’impianto Bang & Olufsen 4D Premium Sound, a richiesta, conta 22 altoparlanti, quattro dei quali integrati nei poggiatesta.

La gamma al debutto riprende lo schema di Q7 e A6 Allroad. Il V6 Tdi di 3 litri con turbocompressore elettrico è abbinato alla tecnologia mild hybrid Plus e al cambio Tiptronic a otto rapporti con convertitore di coppia. La versione da 245 Cv eroga 500 Nm e accelera da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. Quella da 299 Cv sale a 630 Nm e riduce il tempo a 6,5 secondi. Entrambe adottano la trazione integrale permanente quattro con differenziale centrale autobloccante meccanico. Le sospensioni adattive, di serie, adottano uno schema a cinque bracci su entrambi gli assi. A partire dall’allestimento intermedio è previsto l’assetto Sport, che lima l’altezza da terra di 30 mm rispetto alla configurazione standard. L’escursione di 90 mm si gestisce attraverso le modalità Audi drive select, fra cui quella per il fuoristrada. A vettura ferma, il retrotreno può scendere fino a 32 mm rispetto alla quota delle modalità balanced, comfort ed efficiency per agevolare il carico.





Al volante della Q9 si ritrova subito una delle prerogative della Q7, come l’agilità inaspettata rispetto agli ingombri. Nei passaggi stretti in città, gli Adas indicano sul display la distanza dagli ostacoli sia in marcia sia in manovra. Sulla versione da 299 Cv, i 2.605 kg attenuano la risposta del V6 rispetto a modelli più leggeri, ma la ripresa resta decisa per garantire la giusta dose di brillantezza. Il timbro marcato del propulsore non pregiudica l’insonorizzazione eccellente dell’abitacolo, anche in piena accelerazione. Al comfort acustico si somma quello di marcia. Le sospensioni assorbono bene le asperità e sostengono la carrozzeria in curva, dove lo sterzo è preciso e la tendenza ad allargare la traiettoria emerge solo forzando il ritmo. Nel primo assaggio abbiamo rilevato 8,8 l/100 km a fronte degli 8 dichiarati, un dato da approfondire su percorrenze più lunghe.

Audi Q9 è disponibile nelle concessionarie italiane con prezzo a partire da 116.900 euro per la Tdi da 245 Cv, mentre la Q9 Tdi 299 Cv da 119.600 euro. Nel 2027 la gamma motori sarà ampliata con una unità a benzina V6 eTfsi, affiancato da un sistema ibrido plug-in declinato in due livelli di potenza.