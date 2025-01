Audi S6 Avant e-tron, la station wagon elettrica che offre sensazioni da sportiva

CORTINA D’AMPEZZO – Con la A6 e-tron Audi segna un nuovo capitolo nella mobilità elettrica premium. Che sia la variante Sportback, una sinuosa berlina, o la declinazione Avant da filante station wagon, la A6 si presenta tanto innovativa e tecnologicamente avanzata quanto fedele alla tradizione della Casa dei Quattro Anelli. Lussuosa ed elegante, la nuova vettura di Ingolstadt ha anche un’anima sportiva perfettamente incarnata dalla S6 Avant e-tron che abbiamo avuto occasione di apprezzare sui tornanti delle Dolomiti.

Dopo la Q6 e-tron, la A6 è la seconda vettura del marchio tedesco ad essere realizzata sulla piattaforma PPE (Premium Platform Electric) sviluppata in collaborazione con Porsche. Di conseguenza sia la berlina che la station wagon portano in dote tutte le peculiarità del SUV, a partire dall’elevata tecnologia, innalzando ulteriormente le prestazioni vista la minor altezza da terra e un’aerodinamica ulteriormente affinata. Con un CX pari a 0,21, la versione Sportback offre il miglior coefficiente di resistenza all’avanzamento mai realizzato su una vettura Audi. Non si discosta molto la Avant che offre, invece, un CX di 0,24.

Lunga 4,9 metri, larga 2,14 metri e alta 1,46 metri, la S6 Avant si mostra perfettamente equilibrata nelle sue proporzioni evolvendo lo stile Audi. La declinazione più sportiva porta con sé un design ancora più muscolare senza snaturare l’eleganza della station wagon dei Quattro Anelli. L’ampia calandra single frame, tratto distintivo di Audi, si presenta chiusa per migliorare l’efficienza aerodinamica. Ai lati troviamo i nuovi gruppi ottici che si sviluppano in due elementi: quelli superiori estremamente sottili sono per le luci diurne, mentre più in basso troviamo i Matrix LED degli abbaglianti. Sotto troviamo due feritoie dotate di aerodinamica attiva per raffreddare le componenti meccaniche.

Dal cofano partono le nervature che vanno verso i passaruota allargando, così, la visuale frontale della S6 Avant per renderla ancora più muscolosa. La linea di cintura alta, gli sbalzi corti, e un montante D fortemente inclinato le donano un aspetto decisamente sportivo, il tutto marcato dai cerchi in lega da 21” o 22” con finiture in carbonio. Sul retro spicca la fascia luminosa che, oltre a inglobare il fregio dei Quattro Cerchi, collega i gruppi ottici con un effetto di continuità visiva. Sfruttando la tecnologia Oled, non manca la possibilità di poter personalizzare la firma luminosa.

Salendo a bordo si nota tutta la qualità costruttiva Audi: una sintesi perfetta tra lusso e tecnologia. La plancia, rivestita in “Softwrap”, crea un ambiente avvolgente, con le linee che si estendono senza interruzioni dai pannelli porta alla console centrale. A dominare la plancia è il palcoscenico digitale Audi, in cui chi sta al volante può consultare il quadro strumenti digitale da 11,9” che visivamente sembra sia collegato al touch screen da 14,5” per l’infotainment. Quest’ultimo, oltre a consentire la connettività con tutti gli smartphone, sfrutta l’intelligenza artificiale per creare una vera e propria interazione uomo-macchina. Oltre all’head-up display per il conducente, il passeggero anteriore può sfruttare uno schermo da 10,9” offerto come optional.

Il comfort a bordo è garantito non solo dalla qualità dei materiali, che includono tessuti sostenibili come Cascade e Dinamica, ma anche da una straordinaria attenzione all'acustica. Grazie all’uso di materiali fonoassorbenti e alla configurazione ottimizzata del sottoscocca, i livelli NVH (rumore, vibrazioni e ruvidità) sono paragonabili o superiori a quelli dell’ammiraglia Audi A8. Ottima l’abitabilità sia per chi siede davanti che per coloro che si accomodano sul divano posteriore. La capacità di carico della A6 Avant varia da 502 litri fino ad arrivare a 1.422 litri con i sedili posteriori reclinati, la variante Sportback oscilla da 502 a 1.330 litri, non manca il frunk anteriore da 27 litri.

L’Audi A6 e-tron è offerta con una gamma di motorizzazioni per soddisfare ogni esigenza. La versione entry-level è dotata di un motore posteriore sincrono a magneti permanenti (PSM) da 326 CV, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7 secondi e un'autonomia fino a 627 km nel ciclo WLTP in configurazione Sportback. Per chi cerca prestazioni superiori, è disponibile la variante Performance, che porta la potenza a 381 CV e offre uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, con un’autonomia massima di 756 km. Le versioni a trazione integrale Quattro, che combinano un motore PSM posteriore e un motore asincrono anteriore (ASM), erogano fino a 462 CV e raggiungono i 100 km/h in 4,7 secondi, mentre la sportiva S6 e-tron Quattro offre 551 CV e uno scatto bruciante da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi con una velocità autolimitata a 240 km/h.

Così come visto sulla Q6 e-tron, la batteria offre una capacità massima di 100 kWh, supporta una tensione di 800 Volt permettendo una ricarica ultraveloce fino a 270 kW. Questo consente di recuperare 310 km di autonomia in soli 10 minuti e di passare dal 10% all’80% di carica in 21 minuti presso le stazioni HPC. Inoltre il sistema di gestione termica predittiva ottimizza le prestazioni della batteria, garantendo un’efficienza ottimale in ogni condizione climatica.

Partendo da Cortina d’Ampezzo, in assoluto silenzio, ci dirigiamo verso il passo Falzarego. Le curve e i tornanti delle Dolomiti sono il terreno ideale per mettere alla prova una vettura che presenta dimensioni generose. Ma è sufficiente il primo inserimento in curva per farci capire che, nonostante la stazza e un passo di 2,95 metri, la S6 Avant si dimostra davvero agile ed efficace. Pur non disponendo delle quattro ruote sterzanti, l’Audi si disimpegna nel misto stretto con estrema disinvoltura. Il merito è sicuramente delle sospensioni multilink all’avantreno e al retrotreno, con un posizionamento avanzato dei bracci di controllo che migliorano la resistenza torsionale oltre a garantire una migliore installazione della batteria.

Le sospensioni pneumatiche adattive, di serie sulla S6 in prova e disponibili a richiesta sulle altre versioni, consentono di regolare l’altezza da terra in base al profilo di guida selezionato ottimizzando sia l’aerodinamica che il comfort. Il sistema Audi drive select offre modalità di guida personalizzate, tra cui balanced, efficiency e dynamic, mentre una funzione “efficiency plus” riduce ulteriormente i consumi energetici. I tornanti dolomitici ci fanno, inoltre, apprezzare la rigidità del telaio e lo sterzo progressivo con servoassistenza variabile che garantisce precisione e reattività.

Vista la conformazione delle strade e l’andamento allegro sui tornanti i montagna è difficile dare un giudizio sui consumi, in Audi dichiarano una forbice tra i 16,4 e i 17,4 kWh per percorrere 100 km. Con la A6 e-tron, Audi ha dimostrato che la transizione verso l’elettrico non significa compromessi. Già ordinabile, il listino della A6 e-tron parte da 65.500 Euro, per la Sportback, mentre per la Avant occorrono 68.900 Euro. Le versioni più performanti S6 partono da 99.500 Euro, che salgono a 102.000 Euro per la S6 Avant.