Audi, la “S” elettrica. Prova sulle strade innevate delle Dolomiti della prima station wagon a batterie in versione sportiva

Nelle vie del centro si respira un clima elettrizzante. A poco più di un anno dalle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, in occasione della tappa italiana della Audi FIS Ski World Cup, la valanga azzurra è stata inarrestabile: Sofia Goggia ha vinto nella Discesa Libera e Federica Brignone è salita sul gradino più alto del podio nel Super G. Oltre a essere Title Sponsor della Coppa del Mondo di Sci da 23 anni, Audi supporta gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali, condividendo la stessa passione per tecnologia e innovazione.

Poco lontano dalla Pista Olympia delle Tofane, teatro del tripudio azzurro, è toccato a noi dare prova di destrezza affrontando lo “Slalom Speciale” tra i tornanti delle Dolomiti con la S6 Avant e-tron, la prima station wagon elettrica Audi. Portiamo silenziosamente dal centro di Cortina tra la curiosità delle persone, ammaliate dalle sue forme sinuose. Il frontale presenta la calandra single frame Audi affiancata dalla nuova firma luminosa dotata di Matrix LED. La linea di cintura alta impreziosita dai cerchi in lega, da 21” o 22”, e il tetto discendente verso il lunotto rendono la S6 Avant bella quanto efficace, tanto da offrire un coefficiente di penetrazione aerodinamico pari a 0,24. Tale dato, che nella variante Sportback della A6 raggiunge la cifra record di 0,21, è ottenuto grazie a prese d’aria frontali attive e al sottoscocca carenato.

Di altissimo livello anche il reparto tecnologico. Partendo dagli specchietti retrovisori virtuali si arriva al Palcoscenico digitale dove il quadro strumenti, da 11,9”, e il sistema di infotainment, da 14,5”, avvolgono chi sta al volante. Non manca l’head-up display e, opzionalmente, si può scegliere di avere un ulteriore touch screen da 10,9” davanti al passeggero anteriore. L’interfaccia uomo-macchina sfrutta l’intelligenza artificiale di Chat GPT per interagire con l’infotainment compatibile con tutti gli smartphone. Se l’abitacolo è accogliente e spazioso, non è da meno il bagagliaio che offre una capacità di carico da 502 fino a 1.442 litri (1.330 litri per la Sportback) oltre al vano anteriore da 27 litri. Lasciata Cortina è il tempo di inerpicarci verso il Passo di Falzarego fino a raggiungere Corvara. Nonostante una lunghezza di 4,9 metri e un passo di 2,95 metri, la S6 Avant si dimostra a suo agio sui tornanti dolomitici. Il merito è del telaio, basato sulla piattaforma PPE realizzata in sinergia con Porsche, e del perfetto bilanciamento, ottenuto sfruttando il pacco batterie posto sotto il pianale. Pur non disponendo delle 4 ruote sterzanti, le sospensioni pneumatiche adattative, di serie sul modello in prova, che si interfacciano con il cinematismo multilink consentono un inserimento di curva preciso. Non è da meno lo sterzo, progressivo e dotato di servoassistenza variabile, che infonde sempre la giusta confidenza anche in caso di scarsa aderenza come su alcuni tratti leggermente innevati che abbiamo percorso. Ma a stupire è la reattività della vettura al solo tocco del pedale dell’acceleratore. La S6 Avant e-tron dispone di ben 405 kW (551 cv), sfruttando i due motori sui rispettivi assi, che consentono uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi e una velocità auto-limitata di 240 km/h.

Non solo potenza, agendo sulle diverse mappature si può intervenire sulla risposta del motore, delle sospensioni e anche sulla frenata rigenerativa, tanto da garantire un’autonomia che raggiunge i 756 km nella variante A6 Performance. Grazie all’architettura da 800 Volt, la batteria da 100 kWh può essere ricaricata fino a 270 kW nelle colonnine HPC recuperando, in appena 10 minuti, 310 km di autonomia oltre a caricare la batteria dal 10 all’80% in 21 minuti. Se il top di gamma è la S6 Avant e-tron, già ordinabile a un prezzo di 102.000 Euro, nel listino di Audi sono presenti altri tre modelli. Alla base troviamo la A6 dotata di un motore posteriore sincrono a magneti permanenti da 326 cv e un'autonomia fino a 627 km, a questa si affianca la Performance che porta la potenza a 381 cv. Per quanto riguarda la A6 Quattro, Audi propone anche la versione da 462 cv. I prezzi partono da 65.500 Euro per la Sportback e da 68.000 per la Avant.



Oltre al caloroso pubblico e il neo Direttore di Audi Italia Timm Barlet, ad accogliere le atlete azzurre a Cortina c’era anche la nuova Audi Q6 Sportback e-tron. Svelato in anteprima nazionale, il SUV Coupé elettrico incarna l’indole sportiva del marchio dei Quattro Anelli prestando particolare attenzione all’efficienza. Pur basandosi sulla medesima piattaforma PPE, la Sportback si presenta più slanciata rispetto alla Q6, il lunotto discendente consente, inoltre, di ottenere un CX di soli 0,26. Quattro le motorizzazioni disponibili, due a trazione posteriore con potenze di 252 cv e 306 cv che consentono un’autonomia massima di 656 km, e altrettante a trazione integrale da 387 cv e 489 cv che permettono di percorrere fino a 636 km con una carica. Già ordinabile, il listino della Q6 Sportback e-tron parte da 74.800 Euro.