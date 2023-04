Avenger, il debutto elettrico di Jeep. Il modello della svolta: è il primo del brand tutto ad elettroni ed è tutto fatto in Europa

MALAGA - Jeep Avenger cento per cento elettrica è un pieno di emozioni. E non è perché l’abbiamo guidata sulle strade della Costa del Sol, a Malaga, tra mare e colline, bouganville fucsia e villette bianche, palme e campi da golf. Avenger conquista con il suo concentrato di novità: è il primo Suv elettrico a batteria (Bev) di Jeep ed è tutto europeo, progettato e costruito nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia. Incarna il Dna del brand americano in un veicolo con zero emissioni e le dimensioni più compatte di sempre per una Jeep: con la lunghezza che si ferma a 4,08 metri Jeep Avenger Full Electric sfida tutte le concorrenti del segmento B-Suv. A noi ha dimostrato di saper unire lo spirito di avventura di cui Jeep è sinonimo con un nuovo concetto di auto moderna e urbana, perché è in città la vera giungla, fra traffico, strettoie e parcheggi al millimetro.



Con le protezioni che circondano la carrozzeria, i fari protetti e le piastre sottoscocca stampate in un materiale colorato in massa, questa è un’auto che non si lascerà rigare nelle manovre in spazi minimali. Il veicolo è rialzato rispetto al terreno di oltre 200 millimetri e ha angolo di attacco di 20° e angolo di uscita di 32° per ottenere la necessaria aerodinamica che la fa marciare sulle rampe nei parcheggi come nelle asperità dell’outdoor. L’angolo di sterzata di soli 10,5 metri le permette di filare nei vicoli dei centri cittadini come nei percorsi di montagna.

La nuova Avenger è anche la prima Jeep a trazione anteriore dotata di serie delle funzioni Selec-Terrain e Hill Descent Control (arriverà più in là una Avenger 4x4, per chi rimpiange la trazione integrale). «Oggi l’innovazione è portare i valori tradizionali Jeep nella modernità - ha detto Eric Laforge, Head of Jeep Brand Europe - Avenger ha un nuovo design urban insieme alle capability tipiche della Jeep: con Avenger si può fare tutto e andare ovunque. È un’auto compatta, solida ed elegante, che offre soluzioni tecnologiche all’avanguardia, spazio, comfort e molto divertimento». L’equilibrio tra ta lo spirito offroad Jeep e l’eleganza urbana è reso possibile dalla nuova piattaforma elettrica modulare e-CMP2 di Stellantis, personalizzata per Jeep in oltre il 60% dei componenti. Fondamentale anche l’apporto dello stilista Daniele Calonaci, Head of Jeep Design Enlarged Europe di Jeep, che ha firmato il design di Avenger, con una cifra più morbida ma mai frivola, perché il design è tutt’uno con la tecnica. La trazione full electric non lascia insoddisfatti i guidatori attenti alle prestazioni.



Avenger è dotata della power unit M3, un motore elettrico da 400 Volt di seconda generazione, nonché la prima power unit lanciata da eMotors – joint venture 50/50 di Stellantis con Nidec – capace di erogare 115 kW, corrispondenti a 156 Cv, e una coppia massima di 260 Nm. Anche la nuova batteria da 54 kWh di Avenger è prodotta da Stellantis nello stabilimento di Tychy, ed è un sistema compatto da 370 chili in un’auto che ne pesa in tutto 1.500. Questa “leggerezza” contribuisce alle prestazioni energetiche: Avenger dichiara il consumo di energia migliore della categoria con 15,4 kWh per 100 km nel ciclo Wltp. Batteria e motore sono sistemati in un apposito pannello sottoscocca piatto studiato per garantire protezione dagli urti e per migliorare l’efficienza aerodinamica. Anche il classico frontale a sette porte è stato reinventato nella Avenger come elemento aerodinamico, perché con la motorizzazione elettrica non serve più che funga da elemento di aerazione. L’autonomia dichiarata raggiunge fino a 400 km nel ciclo Wltp e fino a 550 km in città. La ricarica rapida standard promette un’autonomia di 30 km con 3 minuti di ricarica e una ricarica dal 20 all’80% in 24 minuti.

Compatta ma comoda Avenger ospita 5 adulti e offre 34 litri di volume interno, l’equivalente di un bagaglio a mano, mentre il bagagliaio di forma squadrata e largo un metro ha un volume di 380 litri. Ogni vano interno è stato progettato per garantire flessibilità: il tunnel centrale può essere suddiviso in vari scomparti portaoggetti modulari grazie a un divisorio che può essere spostato o persino rimosso. Jeep Avenger elettrica arriverà negli showroom a partire da giugno. Ci sono 4 allestimenti tra cui scegliere (Avenger, Longitude, Altitude e Summit) e una palette di 7 colori ispirati alla natura. Il prezzo parte da 38.000 euro, che diventano 33.000 con gli incentivi statali. Il brand punta su formule “aggressive” di finanziamento e include due anni di manutenzione programmata presso i centri di assistenza Jeep autorizzati. In Italia è disponibile anche la versione 1.2 benzina, ma la Full Electric ha suscitato curiosità: Jeep ha totalizzato nel nostro Paese 9.000 ordini per la nuova Avenger, di cui il 15% è per la versione a batteria.