Aygo X, Toyota lancia il primo crossover del segmento A. Look originale, guida alta e spazio a bordo per una ricetta vincente

BARCELLONA - Un crossover compatto. Piccolo fuori, comodo dentro. Ecco Aygo X, la mobilità cittadina pratica, secondo Toyota, grazie ad una formidabile sterzata e ad una aumentata capacità di carico. E poi la guida alta, a richiesta il tettuccio in tela completamente apribile. La X, in poche parole, vuole dire proprio questo, auto totale. E Toyota l’ha messo subito in chiaro, “siamo i primi a proporre un crossover così nel segmento A”. Un progetto che Toyota ha messo a punto dopo uno studio pan-europeo sulle abitudini di guida cittadina, analizzando le necessità di clienti alla ricerca di un’auto alla moda, compatta e sicura. Un solo punto fermo in partenza, l’utilizzo della piattaforma GA-B della Toyota New Global Architecture (TNGA), introdotta per la prima volta con la nuova Yaris e, più recentemente, con la Yaris Cross.

Un uso attento della doppia colorazione, la scelta delle tinte tutte di origine speziali, propongono un profilo unico che cattura subito l’attenzione. La nuova linea del tetto, più rastremata, aumenta anche la sensazione di dinamicità per un’immagine più sportiva. Insomma Aygo X, come ha chiarito Mariano Autuori, direttore marketing di Toyota Italia, strizza l’occhio ai giovani e, particolarmente alle donne. “Non è un caso che i colori si ispirano a diversi tipi di spezie per dare vita ad una gamma colori ad esclusivo appannaggio di Aygo X. Ogni colore rappresenta in modo originale le diverse anime e personalità dell’auto: Il Cardamom Green, il Chilli Red, Ginger Beige, il Juniper Blue.

Ognuno di questi brillanti colori contrasta nettamente con il nero del tetto e della parte posteriore della vettura, il che rende immediatamente riconoscibile Aygo X. C’è anche un’edizione limitata e ancor più “speziata” di Aygo X disponibile nella tinta Cardamom Green per i primi sei mesi di vendita, e sarà caratterizzata da particolari di carrozzeria Mandarina Orange - arancione opaco e cerchi in lega neri opachi da 18 pollici

Le misure. La nuova Aygo X è lunga 3.700 mm, 235 mm in più rispetto alla precedente versione. È aumentato anche il passo di 90 mm. La larghezza totale del corpo vettura è aumentata di 125 mm e ora raggiunge i 1.740 mm. Il risultato interno è sorprendente: i sedili anteriori sono stati distanziati tra loro di 20 mm, è aumentato così lo spazio per le spalle di 45 mm. Anche nello spazio per i bagagli Aypo X si pone ai vertici del segmento: la capacità di carico è aumenta di oltre 60 litri rispetto alla generazione precedente, e ora ha raggiunto i 231 litri.

Grazie alla posizione di guida rialzata e al packaging da crossover compatto, l'altezza da terra è stata aumentata di 11 mm rispetto alla generazione precedente. La seduta è stata rialzata di 55 mm migliorando quindi contatto visivo con gli altri utenti della strada, in particolare ciclisti e pedoni.

E proprio su questi particolari si è articolata la prova su strada nel centro di Barcellona. Aygo X si è dimostrata comoda e guidabile in sicurezza. Anche Aygo X monta di serie il Toyota Safety Sense che utilizza in tandem una fotocamera monoculare e un radar a onde millimetriche, con il sistema di pre-collisione (PCS) e rilevamento dei veicoli che ora opera a velocità più elevate. Debuttano su Aygo X il rilevamento di pedoni diurno e notturno, il rilevamento di ciclisti diurno, il supporto per la mitigazione delle collisioni, il Cruise Control Adattivo intelligente, il Lane Trace Assist e l'assistenza alla sterzata di emergenza.

E veniamo al motore. Aygo X è alimentata dal 3 cilindri da 1000 cc, ulteriormente migliorato per soddisfare le normative europee e per offrire alti livelli di affidabilità e prestazioni. Risultati raggiunti lavorando su vari livelli: il peso a secco più basso di qualsiasi auto del segmento A o B, il che aiuta a restituire consumi eccellenti. E poi le modanature del paraurti anteriore e del passaruota che aiutano a migliorare il risparmio di carburante guidando leggermente il flusso d’aria fuori dagli pneumatici, riducendo così la turbolenza intorno alla parte anteriore e ai lati dell'auto. Ottima anche la risposta del cambio automatico S-Cvt (richiesta) ulteriormente migliorato. La connettività è completa; da migliorare, invece, la precisione del navigatore.

I prezzi. Si parte da 16.500 euro per la versione Active e si arriva ai 20.500 della Longe limited edition.