Best seller ad alte prestazioni, la prova della nuova generazione della VW Golf Gti

HANNOVER – La Golf ad alte prestazioni è tornata anche come “numero 8”, ossia la nuova generazione della best seller di Volkswagen. Lanciata quasi come sfida nel 1976 con appena 5.000 esemplari previsti, la Gti è stata nel frattempo venduta in 2,3 milioni di unità. La variante sportiva vale quasi il 7% dei volumi complessivi della popolarissima compatta tedesca. La declinazione guidata nei dintorni di Hannover vanta le stesse prestazioni della precedente generazione perché il costruttore ha puntato su altri aspetti.

Come la digitalizzazione, ormai fondamentale per le auto che vengono commercializzate da qualche anno a queste parte. O come le emissioni di CO2, che sono state limate di 0,3 g/km tanto da consentire alla nuova Golf Gti di rientrare nelle nuove e più restrittive normative in vigore dal prossimo anno. Il tutto con lo stesso rodato motore Tsi da 2.0 litri, un'unità sovralimentata da 245 cavali e 370 Nm di coppia disponibili già a 1.600 giri. L'aerodinamica migliorata grazie a specchietti specifici, protezioni sottoscocca e, tra le altre cose, allo spoiler sul tetto, ha contribuito al miglioramento delle prestazioni ambientali.

Grazie al suo assetto ribassato di 15 millimetri e, fra l'altro, al differenziale anteriore a gestione elettronica, la vettura è ancora più reattiva alla strada. Troppo poche e troppo poco impegnative le curve del percorso pianeggiante messo a disposizione dal costruttore per verificarne le caratteristiche. Ma il Dna della Golf Gti si riconosce comunque dal sound, dalla precisione dello sterzo progressivo e dall'affidabilità dell'impianto frenante (con pinze rosse). È indiscutibilmente divertente e stimolante da guidare, anche se nemmeno in autostrada è stato possibile avvicinare i 250 km/h che rappresentano la velocità massima (limitata elettronicamente). Il traffico ha fermato la rincorsa all'andatura di punta poco dopo la soglia dei 190.

La Golf Gti si distingue per il frontale specifico, per i sottoporta maggiorati, per i cerchi in lega da 17'' e per la classica linea rossa estesa fino ai parafanghi ed arricchita da un elemento a Led che conferisce anche una nuova firma luminosa. I due terminali di scarico sono posizionati ai lati. Il logo Gti è inoltre cromato e dispone di una finitura rossa. La stessa tinta è stata impiegata anche per l'illuminazione del tasto di accensione che lampeggia fino a quando la vettura non viene messa in moto. Il digital cockpit da 10,25'' ed il sistema di infotainment Composition con monitor da 8,25 pollici fanno parte dell'equipaggiamento standard. Il prezzo parte da 41.450 euro ed in Italia include la trasmissione Dsg a doppia frizione.