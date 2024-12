BMW, al volante della M2 a Monza nella Driving Experience: emozioni e divertimento al top

È la vettura più compatta fra quelle utilizzate nel corso del 2024 dai protagonisti della Bmw Driving Experience, l'iniziativa promossa dalla casa bavarese per promuovere la guida sicura e le novità più recenti relative al marchio, ma quando si parla di prestazioni elevate la Bmw M2 conferma sempre tutte le sue qualità. Merito del suo animo sportivo, delle forme ricavate su una carrozzeria di medie dimensioni (è lunga 4.580 mm, larga 1.887 mm e alta 1.403 mm, a fronte di un passo pari a 2.747 mm) e di un motore a benzina a sei cilindri in linea ad alto regime con tecnologia M TwinPower Turbo da 480 Cv (353 kW), venti cavalli in più rispetto alla versione precedente. L'abbiamo provata fra le curve e i rettilinei dell'Autodromo nazionale di Monza, per una danza fra i cordoli decisamente appagante e piacevole.

Motore, caratteristiche e prestazioni- Pronti, via e la Bmw M2 si mostra subito briosa in accelerazione, mentre in fase di staccata il peso della vettura (di poco superiore ai 1.700 kg) garantisce un'agile percorrenza anche per i novellini della guida sportiva. D'altronde questo modello è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in appena 4 secondi, mentre la velocità massima si attesta fra i 250 e, con l'integrazione opzionale M Driver's Package, i 280 km/h. Il sei cilindri in linea alimentato a benzina è abbinato a un cambio automatico M Steptronic a otto rapporti o manuale a sei rapporti (opzionale) e a una trazione posteriore, praticamente un unicum nel suo segmento, giunta a un nuovo stadio di evoluzione. Secondo quanto dichiarato dalla casa bavarese, nel ciclo combinato Wltp il consumo di carburante combinato è pari a 9,8-9,6 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 combinate di 223-218 g/km.

Dimensioni, accessori e optional - Dimensioni compatte carreggiate larghe ne tratteggiano la silhouette, ma la Bmw M2 si distingue anche per la sua griglia a doppio rene Bmw orizzontale di grandi dimensioni e per i fari a Led che omaggiano la Bmw 02. A livello di personalizzazione, è possibile scegliere fra tre tinte unite, cinque tinte metallizzate e sei verniciature Bmw Individual, con la possibilità di selezionare come optional un tetto M Carbon che riduce il peso della vettura di circa sei chilogrammi e aumenta l'agilità, abbassando il centro di gravità, mentre l'impianto di scarico confluisce in due coppie di terminali di scarico e i cerchi in lega leggera M a due razze con finitura Jet Black sono, rispettivamente, da 19 pollici all'asse anteriore e 20 pollici al posteriore.

Tecnologia e prezzi - All'interno dell'abitacolo i sedili racing ricalcano la tematizzazione principale di questo modello, mentre in ambito tecnologico sono i contenuti specifici M del Bmw Curved Display a supportare il conducente nelle varie fasi di guida. Si tratta di un sistema composto da un display informativo da 12,3 pollici e da un display di comando da 14,9 pollici, con tanto touch e un sistema Bmw iDrive basato sul Bmw Operating System 8.5. Fra le opzioni è disponibile anche il Bmw head-up display. Ricca la dotazione di optional disponibili. Il listino prezzi di questo modello parte da 80 mila euro.