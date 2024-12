BMW, l'emozionante prova della M4 tra i cordoli di Monza. Tutta la sportività della coupè emerge nella Driving Experience

Cinque versioni e la possibilità di scelta fra coupé o cabrio, per una gamma targata Bmw M4 che accontenta proprio tutti i gusti. Il merito è, principalmente, di un design accattivante che riesce a coniugare l'eleganza tipica del marchio con una sportività enfatizzata tanto nella guida di tutti i giorni quanto, soprattutto, durante le prove in pista. Ed è proprio all'Autodromo nazionale di Monza che, in una calda giornata di fine di novembre, abbiamo avuto la possibilità di mettere alla frusta uno dei modelli più apprezzati fra quelli presenti nel parco auto della Bmw Driving Experience, l'iniziativa promossa a livello nazionale dalla casa bavarese per promuovere la guida sicura e le novità più recenti relative al brand.

Motori disponibili e varianti di prestazioni: caratteristiche e performance - È più tecnologica rispetto alla sorella M2, cosa che si sente anche durante la guida, e meno pesante (siamo sui 1.700 kg) rispetto all'ibrida M5. Ma la Bmw M4 non è solamente una soluzione intermedia fra l'entry level e la top di gamma del dipartimento sportivo della casa tedesca. A livello di accelerazione si passa da 0 a 100 km/h in circa 3,9 secondi, mentre con l'M Driver's Package opzionale questa vettura si spinge fino ai 290 km/h (in alternativa la velocità è limitata ai 250 km/h). Ottimo il bilanciamento in fase di staccata, con la vettura che non si scompone minimamente neanche nelle frenate più brusche, mentre in uscita di curva la ripresa è graduale ma efficace. Merito del motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo e dei suoi tre livelli di prestazioni, dalla variante da 480 Cv (353 kW) del propulsore abbinato a un cambio manuale a 6 rapporti nella nuova versione Coupé (nel ciclo Wltp il consumo dichiarato di carburante combinato è pari 10,1-10,0 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 combinate di 230-226 g/km) alla M4 Competition Coupé da 510 Cv (375 kW) e cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic (con un consumo di carburante combinato di 9,9-9,7 l/100 km ed emissioni di CO2 combinate di 223-219 g/km), fino alla top di gamma da 530 Cv (390 kW) di potenza con cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic e trazione integrale.

Dotazioni, tecnologia e prezzi - Tutte le versioni coupé e cabrio della Bmw M4 escono dalla catena di montaggio di Dingolfing, in Germania. Tante le personalizzazioni disponibili e gli optional, a fronte, comunque, di una proposta di serie decisamente interessante. In particolare, sulle varianti coupé, è presente un tetto in plastica rinforzata con carbonio (Crp), mentre i fari sono sempre a Led e anche la base del logo Bmw è rifinita in nero lucido. All'interno dell'abitacolo le specifiche M sul Bmw Curved Display ad alta risoluzione, inclinato verso il guidatore, vengono comunicate attraverso un display da 12,3 pollici dietro il volante e un monitor di controllo con una diagonale di 14,9 pollici, mentre a livello di software la base è rappresentata dal Bmw Operating System 8.5. Il listino prezzi parte da 106 mila euro e sale fino a quota 172 mila.