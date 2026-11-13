Bmw i3, anima elettrica: architettura a 800 volt e batteria a celle cilindriche per velocità di ricarica ed autonomia

Dalla piccola i3 che ha segnato l’impegno Bmw nell’era pioneristica dell’elettrificazione, alla berlina basata sulla piattaforma Neue klasse ed inserita nel solco dell’iconica Serie 3. Stessa base tecnica della iX3, con architettura a 800 volt e batteria a celle cilindriche che premiano, rispettivamente, velocità di ricarica ed autonomia. Due le motorizzazioni 100% elettriche disponibili al lancio in Italia: si parte da 59.900 euro per la 40 xDrive da 374 CV e da 64.750 euro La 50 xDrive da 469 CV.

La nuova BMW i3 è lunga 4.760 mm, larga 1.865 e alta 1.480, con un passo di 2.897 mm. Gli sbalzi corti, l’abitacolo arretrato e il lunotto inclinato verso la coda disegnano una carrozzeria a due volumi e mezzo. Davanti, il nuovo doppio rene si estende lungo il frontale per integrare i quattro punti luce dei proiettori Matrix Led. Il bagagliaio offre 420 litri, a cui si aggiungono i 31 del vano sotto il cofano, dove riporre i cavi di ricarica. La rivoluzione estetica della carrozzeria è allineata all’abitacolo rivoluzionato nell’impostazione. Al posto del quadro strumenti c’è il BMW Panoramic Vision che proietta le informazioni alla base del parabrezza, per tutta la sua larghezza. Al centro della plancia c’è il touchscreen da 17,9 pollici, da cui si gestisce gran parte delle funzioni di bordo. L’head-up display 3D è a richiesta. Dietro c’è spazio per le ginocchia, data la distanza dai sedili anteriore, mentre il pavimento piatto non ostacola i movimenti dei piedi.

Entrambe le versioni hanno due motori, uno per asse, per comporre il sistema di trazione integrale disinseribile a richiesta. La 40 xDrive sviluppa 275 kW (374 CV) e 520 Nm, accelera da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi e con la batteria da 82,8 kWh utili percorre da 566 a 710 km nel ciclo WLTP. La top di gamma 50 xDrive sale a 345 kW (469 CV) e 645 Nm, scende a 4,7 secondi nello 0-100 e, con 108,7 kWh utili, dichiara da 729 a 912 km. La velocità massima è di 200 km/h per entrambe. In corrente continua la potenza di picco è di 300 kW per la 40 e di 400 kW per la 50. BMW indica per entrambe un tempo minimo di 21 minuti per passare dal 10 all’80%. Nelle condizioni previste dalla Casa, alla 50 bastano 10 minuti per recuperare energia equivalente a un massimo di 423 km nel ciclo WLTP. In corrente alternata il caricatore di bordo accetta 11 kW di serie e 22 kW a richiesta.

In attesa delle “M”, è la 50 xDrive a garantire divertimento e prestazioni adeguate alla reputazione BMW nella risposta all’acceleratore pronta, anche in ripresa, e nello sterzo consistente che inserisce la berlina in curva con precisione. La trazione privilegia il retrotreno nel traffico o ad andatura rilassata, con il motore anteriore pronto a intervenire quando serve maggiore spinta o aderenza. In città la rigenerazione si può regolare su più livelli e nelle decelerazioni meno brusche sono soprattutto i motori a rallentare la vettura. Il baricentro basso aiuta a contenere il rollio in curva anche se la massa, vicina alle 2,3 tonnellate, si fa sentire nelle frenate a limite e sugli avvallamenti più parcati. Tra le garanzie c’è l’assetto sportivo M in grado di tenere sotto controllo i movimenti della carrozzeria, ma sono gli ingressi progressivi e le traiettorie pulite a far emergere il meglio dalla nuova i3.

In autostrada, i sistemi di guida assistita possono gestire manovre fino a 130 km/h, anche senza le mani sul volante quando le condizioni lo permettono. Il conducente deve continuare a guardare la strada fino a quando il sistema propone un cambio di corsia, eventualmente da confermare con uno sguardo al retrovisore del lato interessato. Uno sguardo al futuro della mobilità, anche se l’assenza, totale o quasi, dei tasti fisici può creare qualche difficoltà agli affezionati dell’analogico.