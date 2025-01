Bmw, le M scatenate nel Tempio della velocità. Si aggiorna il Driving Experience con le più recenti versioni Motorsport

Dal ghiaccio e la neve di Livigno all’asfalto di Misano, per poi sfrecciare all’interno degli autodromi di Imola e di Monza. Ed è proprio nel celebre Tempio della velocità brianzolo che è scattato il semaforo verde per l’edizione 2025 della Bmw Driving Experience, l’iniziativa della casa bavarese per promuovere la guida sicura e le novità più recenti relative al marchio (tra cui il drifting e lo sport handling). In attesa di riaccendere i motori nei primi mesi del prossimo anno, nei locali dello storico tracciato lombardo la filiale nazionale del brand tedesco ha confermato l’intenzione di proseguire con il programma di attività promosso con una dotazione di 19 vetture, dalle M2 alle M3, fino alle più performanti M4 e M5 e alle elettriche i4 edrive40 e M50, iX1 xDrive30 e iX2 eDrive20. In un circuito tecnico come quello di Monza, la Bmw M2 ha espresso tutto il suo potenziale nel tratto compreso fra la prima staccata, in fondo al rettifilo, e la Variante della Roggia, mentre sui rettilinei è il motore a benzina a sei cilindri in linea ad alto regime con tecnologia M TwinPower Turbo da 480 Cv (20 in più rispetto alla versione precedente, 353 kW) a garantire prestazioni elevate. Il listino prezzi di questo modello parte da 80 mila euro. Il 2024 è stato anche l’anno del debutto sul mercato della nuova Bmw M4, la berlina sportiva dotata di un motore a sei cilindri in linea con tecnologia M TwinPower Turbo.



In questo caso è possibile scegliere fra le versioni Cabrio o Coupé e fra tre livelli di prestazioni, dalla variante M4 Coupé da 480 Cv (353 kW) con cambio manuale a 6 rapporti alla Competition Coupé in grado di erogare una potenza massima di 510 Cv (375 kW), con un cambio M Steptronic a 8 rapporti con Drivelogic, mentre la M xDrive presente nelle varianti a trazione integrale garantisce fino a 530 Cv (390 kW). Rispetto alla sorella minore M2 questo modello risulta ancora più scattante in uscita di curva, mentre in staccata la vettura non si scompone minimamente. Il listino prezzi parte da 106 mila euro e sale fino a quota 172 mila. Con la nuova M5, infine, Bmw inaugura la settima generazione di questo storico modello con il debutto di un sistema M Hybrid che porta a una netta riduzione dei consumi a fronte di un peso maggiore rispetto alle altre vetture della gamma. Ma anche in quanto a prestazioni il livello è eccelso, come testimoniato dai 3,5 secondi necessari per scattare da 0 a 100 km/h. In Italia il listino prezzi della Bmw M5 parte da 150.450 euro, mentre per la versione Touring si sale a quota 153.550.