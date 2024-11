BMW, con la nuova M5 in pista a Monza per testare il propulsore M-Hybrid. Le emozioni non finiscono mai

Una potenza da vera supercar e un design che contraddistingue le auto ad alte prestazioni della serie M di Bmw. Sono queste alcune delle caratteristiche della nuova Bmw M5, protagonista sull'asfalto dell'Autodromo di Monza, nei giorni scorsi, per un appuntamento dedicato alla stampa. Sul fronte estetico, a determinare lo status di super-sportiva, contribuiscono elementi come le marcate estensioni dei passaruota, le profilate minigonne laterali, il design scultoreo del paraurti anteriore e i dettagli che circondano il montante C, incluso il logo M5 inciso. L'insieme dei dettagli conferisce alla vettura un look sportivo che la distingue nettamente dalla berlina Serie 5 di BMW. Al contempo, l'ampio uso di superfici verniciate nello stesso colore della carrozzeria ne esalta l'aspetto elegante, in armonia con la raffinatezza degli interni, arricchiti da finiture specifiche M. Il cuore della nuova Bmw M5 è Il sistema di propulsione M Hybrid che porta con sé un motore V8 da 4,4 litri con il classico carattere ad alta velocità, associato ad un motore elettrico, le cui caratteristiche prestazionali sono state messe a punto specificamente per la Bmw M5 e che è integrato nel cambio M Steptronic a otto rapporti.

Il motore a combustione beneficia della tecnologia all'avanguardia M TwinPower Turbo, di un collettore di scarico a bancate incrociate e di una separazione dell'olio ottimizzata. Il tutto per una potenza massima di 430 kW/585 CV e una coppia massima di 750 Nm. La potenza massima del motore elettrico è di 145 kW/197 CV. La coppia nominale è di 280 Nm (206 lb-ft), ma uno stadio di pre-ingranaggio consente di aumentare la coppia effettiva all'ingresso della trasmissione a 450 Nm (332 lb-ft). L'impianto di scarico sportivo della nuova Bmw M5, poi, sottolinea l'esperienza delle prestazioni con una nota del motore particolarmente coinvolgente. L'impoianto è dotato di flap a regolazione elettrica e continua e di due coppie di doppi terminali di scarico, già noti in altri modelli M, ciascuno con finiture da 100 millimetri in Black Chrome. Il pannello di controllo sulla console centrale della nuova Bmw M5 ospita una composizione di pulsanti specifici per il modello che possono essere utilizzati per adattare l'esperienza di guida alle preferenze individuali in diversi modi.

Il pulsante Setup consente di accedere direttamente alla configurazione del sistema di trazione, del Drivelogic, del telaio, dello sterzo, dell'impianto frenante e dell'M xDrive, nonché all'intensità del recupero dell'energia frenante. È possibile memorizzare e selezionare due configurazioni complessive del veicolo utilizzando i pulsanti M sul volante. La funzione Launch Control è disponibile in tutte le impostazioni del menu M Setup, a eccezione della modalità 2WD del sistema M xDrive. C'è anche la modalità M Drive Professional, che aggiunge le modalità Dynamic e Dynamic Plus, pensate per mantenere la potenza a un livello costantemente elevato o generare brevi raffiche di potenza massima, durante la guida su pista.