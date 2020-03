Bmw Serie2, la piccola Grand Coupè. Eleganza e grandi doti stradali

LISBONA - Al cuor non si comanda, ma alla tradizione si deve rispondere. Soprattutto se di nome fai Bmw, le cui vetture coupé hanno contribuito ad abilitare l’immagine di costruttore di auto sportive nel mondo. Certo, oggi non sono più di tendenza come negli anni ‘90. Oggi il pubblico preferisce gli Sport Utility Vehicle. Ma gli affezionati dei coupé possono stare tranquilli, perché non è ancora tempo per l’estinzione, come dimostra la nuova Bmw Serie 2 Gran Coupé. Una vettura che rilancia un concetto di automobile che sta prendendo piede negli ultimi anni, pur rimanendo all’interno di una nicchia: coupé sì, ma con le quattro porte. In questo modo si fondono i vantaggi promossi dalla versatilità delle berline, e il pizzico sportivo dei coupé.



A fare la differenza, trattandosi di Bmw, è la presenza della trazione anteriore, anziché di quella posteriore. Una conseguenza tecnica, derivata dal fatto che la nuova Serie 2 Gran Coupé sia sviluppata sul pianale della Serie 1, che deriva a sua volta dalla stessa piattaforma da cui traggono origine modelli come la Active Tourer o la MINI Countryman. Il passaggio “tutto avanti” non ne limita l’impiego sportivo, solo i puristi dell’Elica potrebbero non essere d’accordo. In ogni caso, sebbene ci siano delle differenze a livello di taratura dell’assetto, rimane una Serie 1 con la coda. Una modifica che l’ha resa più lunga di 21 centimetri, portando la quota totale della lunghezza a 453 cm. Un valore che ha comportato una differenza tangibile alla voce bagagliaio: la capacità della coupé bavarese è infatti pari a 430 litri, circa 50 litri in più rispetto alla sorella dalla coda tronca. Il passo è rimasto invariato, così come la larghezza.

Differente il discorso che tocca le corde dell’abitacolo, dove si è preferito adottare una soluzione standard, rendendo trasversale l’esperienza disponibile su ogni (o quasi) modello di Bmw. La plancia ripercorre passo passo la proposta presente su Serie 1 che, nel formato più ricco, si compone di due quadri digitali, di cui quello al centro della plancia di tipo touch. Una funzione che può essere ulteriormente arricchita con i comandi gestuali. Mentre sul fronte di quelli vocali, la bavarese si conferma un punto di riferimento per la categoria: il modus operandi è colloquiale, non è quindi necessario proferire i comandi seguendo una sequenza standard di parole.



Per quanto riguarda le motorizzazioni della nuova coupé bavarese, l’offerta si materializza con quattro propulsori: due a benzina e due a gasolio. I primi due si presentano nel formato a tre cilindri della 218i, capace di 140 cavalli, e il più prestazionale 2 litri turbo a quattro cilindri della più potente M235i da 306 cv. Questa versione, in particolare, rappresenta l’apice sportivo della gamma Serie 2 Gran Coupé ed è offerta solo con trazione integrale xDrive e un differenziale anteriore autobloccante di tipo TorSen.

Differente l’offerta dell’alimentazione a gasolio, che presenta ovviamente delle similitudini con le unità a benzina. Come la scelta dell’architettura a 3 cilindri per il compatto 1,5 litri da 116 cv di potenza massima (216d). Presenzia anche un più corposo 4 cilindri 2 litri da 190 cv (220d). Sui quattro cilindri, a prescindere dal tipo di alimentazione, è previsto di serie un cambio automatico a 8 rapporti. Infine sul tre cilindri benzina è disponibile invece un cambio manuale a sei marce, ma è opzionabile un automatico doppia frizione a sette rapporti. Automatico di serie per il 3 cilindri a gasolio.

Sono sei gli allestimenti a listino della nuova Serie 2 Gran Coupé, arrivata sul mercato dalla metà di marzo: oltre a quello d’ingresso, che non ha alcuna denominazione, ci sono quello Advantage, il Business Advantage, lo Sport, il Luxury e l’M Sport. Di fatto il percorso intrapreso dalla nuova Serie 2 Gran Coupé è il medesimo che distingue la “1”. Diverso il percorso della M235i, venduta in unico allestimento. In ogni caso la fascia di prezzi è compresa tra i 32.000 euro della 218i e i 53.500 della M235i.

Su strada il temperamento sportivo non è esclusivo della variante più potente, bensì è il compromesso di ogni motorizzazione. Ma le velleità della coupé bavarese non tendono mai all’eccesso, sposando scelte che nel complesso la rendono una vettura equilibrata e confortevole. La via di mezzo ideale per chi si vuole divertire, ma non ha la necessità di “strafare”.