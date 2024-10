BMW Serie 1 M135 xDrive, trazione integrale e motore biturbo da 300 cv per la sportiva bavarese

Presentata per la prima volta venti anni fa, la Serie 1 segna da allora il punto di accesso nel mondo BMW. La compatta bavarese ha sempre mantenuto vivi i punti cardine del marchio tedesco tra cui la trazione posteriore. Tradizione che, però, è scomparsa a partire dalla penultima generazione adottando una più tranquilla trazione anteriore. Ciò non è cambiato con l’ultima versione appena lanciata sul mercato. Tuttavia chi vorrà assaporare lo spirito sportivo BMW potrà optare sulla più cattiva Serie 1 M145 xDrive dotata di trazione integrale.

Seppur le dimensioni sono immutate rispetto alla versione standard, ovvero 4,36 metri di lunghezza, 1,80 di larghezza e 1,46 metri di altezza, la Serie 1 M145 ha uno stile che non passa inosservato. Il design, già più affilato rispetto al modello uscente della Serie 1, è stato ulteriormente valorizzato con una serie di accorgimenti che le donano un aspetto più aggressivo. Sul frontale a calamitare l’attenzione è il doppio rene che, seppure più piccolo, è dotato di una griglia a sviluppo orizzontale oltre al simbolo M. i paraurti, riprofilati, allargano visivamente la vettura rendendola più imponente sulla strada.

Lateralmente non si possono notare i cerchi in lega leggera da 18” o 19”, caratterizzati da un design specifico, in grado di accentuare il carattere sportivo della silhouette della Serie 1 che, già nella versione standard, sembra puntare verso l’anteriore. Non mancano gli specchietti retrovisori dotati di una cover aerodinamica, di derivazione sportiva, e la possibilità di optare per il tetto con colorazione a contrasto. Infine al posteriore a far bella mostra di sé è il diffusore, in nero lucido, da cui escono i quattro terminali di scarico tondi.

Anche nell’abitacolo si respira un’aria più sportiva. Ad accoglierci sono i sedili racing con poggiatesta integrato e in grado di offrire il giusto supporto lombare. Anche il volante sportivo, a tre razze, presenta sulla corona l’anello rosso per indicare la giusta angolazione del raggio di sterzata delle ruote anteriori. Non mancano le palette del cambio, in alluminio, allungate per permettere la giusta presa anche in curva. A sottolineare il carattere sportivo c’è anche la pedaliera specifica e il quadro strumenti digitale da 10,25” dotato di un’interfaccia appositamente studiata per la versione M.

Unica ad essere dotata della trazione integrale xDrive, la Serie 1 M135 è spinta esclusivamente dal propulsore 2.0 litri TwinPower Turbo quattro cilindri in linea. Tale unità è in grado di sviluppare 300 CV e 400 Nm di coppia garantendo una velocità massima di 250 km/h e uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in appena 4,9 secondi. A gestire tale potenza ci pensa il cambio Steptronic a 7 rapporti doppia frizione in grado di garantire la giusta rapidità e, al contempo, una buona ottimizzazione dei consumi.

Il già ottimo assetto della nuova Serie 1, nella M135 è stato ulteriormente irrigidito e ribassato di 8 millimetri. Ciò si traduce in una perfetta connessione con la vettura, sensazione amplificata dall’ottimo sterzo che, presentando un’inclinazione delle ruote aumentata del 20%, garantisce una precisione chirurgica sia nelle curve veloci che nel misto stretto. Il tutto è supportato dall’ottima taratura delle sospensioni adattative che consentono di avere sempre la giusta aderenza. A tal proposito entra in gioco anche il differenziale a slittamento limitato, utile in condizioni di scarso grip.

Decisamente coinvolgente, la Serie 1 M135 mostra tutta la sua brutalità nella modalità Sport. Sfruttando il BMW Iconic Sound il rombo del motore inonda l’abitacolo amplificando ulteriormente il piacere di guida. Pigiando sull’acceleratore la BMW esprime tutta la sua esuberanza che, però, può essere controllata tramite gli ausili elettronici oltre a un’impianto frenante appositamente studiato. Al termine della nostra prova abbiamo registrato un consumo medio di 9,8 litri per 100 km su un percorso misto di circa 150 km. Già ordinabile, la BMW Serie 1 M135 xDrive è disponibile a partire da 56.500 Euro.