Bmw Serie 2 Active Tourer, al volante della seconda generazione della monovolume bavarese

MALAGA – Se, per dirla con Fred Bongusto, “un amore è nato a Malaga”, allora è per la nuova Bmw Serie 2 Active Tourer 230e xDrive, ossia una delle due declinazioni plug-in, provata in Andalusia come prototipo e attesa in Italia dopo l'estate. È la variante da 326 cavalli (l'altra ne avrà 245) grazie al booster che che per 10 secondi la fa sembrare una sportivissima berlina anziché una monovolume per famiglie. Grazie alla batteria da 14,9 kWh l'autonomia a zero emissioni arriva a 90 chilometri, permettendone un uso veramente flessibile, naturalmente soprassedendo alle accelerate da circuito. Peraltro, la capacità di rigenerazione in frenata appare molto interessante. Con il resto della rinnovata gamma – è la seconda generazione – condivide l'aggiornamento estetico che oltre al doppio rene più generoso include anche i montanti anteriori molto inclinati, che non favoriscono la visibilità, soprattutto al lato guida.

I cambiamenti più importanti sono però quelli che esternamente non si vedono. Un po' perché riguardano l'abitacolo, sostanzialmente ridisegnato, e un po' perché hanno a che fare con il listino. La Serie 2 Active Tourer è il primo modello non elettrico di Bmw a montare di serie l'apprezzato curved display. Si tratta solo di uno degli equipaggiamenti che il costruttore ha deciso di inserire fra quelli “base” (si fa per dire), che ora includono fra gli altri la trasmissione automatica Steptronic a 7 marce a doppia frizione, il navigatore, i fari a Led e altro ancora. Per uniformare i prezzi – quelli italiani si differenziano di pochissimo da quelli tedeschi – e per razionalizzare la produzione la casa bavarese ha optato per una dotazione più generosa, giustificando il rincaro di 4-5.000 euro con l'inserimento degli equipaggiamenti più gettonati.

Lunga meno di 4,4 metri (30 di millimetri in più rispetto alla generazione cui subentra) e con un passo invariato di 2,67, la monovolume con le insegne dell'Elica è stata sviluppata su una piattaforma che consentirebbe anche la realizzazione di una declinazione elettrica. L'ipotesi è suggestiva, ma per soddisfare le potenziali esigenze di una famiglia necessiterebbe di una autonomia notevole. Se ne saprà di più nel corso dell'anno, quando Bmw ha in programma di rivelare ulteriori novità.

Il costruttore non abbandona il gasolio e, almeno in Italia, offre ancora il quattro cilindri sovralimentato da 150 cavalli in versione 218d (37.900 euro) accreditato di una percorrenza che può sfiorare i 21 chilometri per litro, peraltro non disponibile nella prova spagnola. L'unità di accesso è il benzina convenzionale 218i da 136 cavalli (34.600 euro). Gli altri motori sono mild hybrid, incluso il 220i basato sullo stesso millecinque a tre cilindri benzina per un totale di 170 cavalli, 19 dei quali garantiti dal sistema a 48 Volt di seconda generazione. Per una guida in vero stile Bmw è necessario puntare sulla 223i da 218 cavalli e 360 Nm di coppia (40.000 euro) che sfrutta il 2.0 litri turbo e garantisce emozioni, in particolare selezionando l'impostazione Sport, che però fa allontanare dai consumi dichiarati di 6 l/100 km. L'intera gamma ha in comune la trazione anteriore. In realtà, la 223i arriverà anche come xDrive, ossia a trazione integrale, soluzione adottata per le varianti plug-in che impiegano il quattro cilindri twin power benzina, verosimilmente tra i 44.000 e i 47.500 euro.

Prodotta a Lipsia, la Serie 2 Active Tourer si conferma funzionale e spaziosa, tra l'altro con i sedili posteriori regolabili che fanno guadagnare fino a 90 litri: a partire da 415 e fino a 1.455 a seconda delle versioni. Chi li volesse anche scorrevoli deve tuttavia essere pronto a mettere mano al portafoglio. Perché Bmw continua a disporre di una vasta gamma di accessori per personalizzare la gamma. Tra questi ci sono il pacchetto M Sport e l'allestimento Luxury Line.