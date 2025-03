BMW Serie 2 Grand Coupè: la compatta è grande su ogni strada. L'evoluzione migliora l'esperienza di guida, comfort e sicurezza

Evolvere senza stravolgere l'idea vincente associata alla BMW Serie 2 Gran Coupè. La seconda generazione del modello di accesso alla gamma Gran Coupè della casa dell'Elica, il più compatto rispetto a Serie 4 e Serie 8, debutta sulle nostre strade forte di affinamenti stilistici, meccanici e tecnologici volti a migliorare l'esperienza di guida, il comfort e la sicurezza. Condivide il concetto di sportività con la capofamiglia M2, a dispetto della piattaforma Faar ereditata dalla Serie 1 predisposta per la trazione anteriore (o integrale) ed i motori trasversali. Una delle novità proposte riguarda proprio la gamma dei propulsori, che accoglie tre unità mild-hybrid 2.0 litri a quattro cilindri, benzina e diesel, sempre associati alla trasmissione automatica Steptronic a sette rapporti. L'offerta a benzina passa per l'unità da 170 Cv e 280 Nm di coppia della 220 e per quella che spinge la 223 xDrive da 218 Cv e 360 Nm, mentre il diesel equipaggiato sulla Serie 2 Gran Coupè 220d vanta 163 Cv e 400 Nm di coppia. La proposta per il mercato italiano include anche le versioni di accesso da 122 Cv (benzina) e da 150 Cv (diesel), in aggiunta all'unità a benzina da 300 Cv e 400 Nm di coppia che spinge la top di gamma M235 xDrive.

Il salto generazionale ha lasciato inalterate le proporzioni della Serie 2 Gran Coupè, che cambia poco anche nelle dimensioni: lunghezza 4.546 millimetri (+20 mm), larghezza 1.800 millimetri, altezza: 1.445 millimetri (+25 mm) e passo invariato a quota 2.670 millimetri. Sul piano estetico, il frontale ha guadagnato in aggressività con la nuova calandra a doppio rene, attraversata da una trama di bande orizzontali ed oblique all'interno della cornice luminosa Iconic Glow disponibile in opzione. Opzionali anche i proiettori adattivi a Led con funzione cornering, caratterizzati da un taglio più sottile rispetto al modello uscente. Sul retro, invece, i proiettori con trama a freccia presentano un elemento di discontinuità nella parte inferiore, mentre il paraurti sfoggia maggiore solidità nelle plastiche inferiori a contrasto che avvolgono i terminali di scarico sulla M235. I tecnici Bmw hanno lavorato anche sulla rigidità del telaio, sottolineata da una barra stabilizzatrice presente in tutte le versioni, come dalle sospensioni adattive previste nel pacchetto M Sport che include anche lo sterzo con rapporto di sterzata variabile. L'appoggio a terra è affidato a cerchi che oscillano dai 17 pollici (di serie) ai 19 pollici.

Gli interni rilanciano sul minimalismo assecondato dal doppio display curvo che unisce quadro strumenti da 10.25” e l’infotainment BMW OS 9, gestibile dal display touch da 10.7 come dai comandi vocali. Risulta meglio integrato nella plancia, interamente ripulita dai tasti fisici e rivestita da ecopelle, elegante alla vista e piacevole al tatto quanto riciclabile, che ritroviamo nei comodi sedili avvolgenti presenti nell’allestimento M. Il pacchetto adas è stato integrato per garantire funzionalità anche superiori al secondo livello di guida autonoma, efficaci in autostrada ed in città, anche grazie al Park Assist che permette manovre completamente automatizzate anche in spazi stretti.

Sulle strade pugliesi abbiamo testato la Serie 2 Gran Coupè spinta dall’unità che si candida come la preferita dagli italiani, ovvero il 2.0 turbodiel 4 cilindri da 163 Cv della 220d. Incassa i benefici dell’elettrificazione mostrando carattere e prontezza nella risposta all’acceleratore, soprattutto nella parte bassa del contagiri. Buona anche la ripresa, pur non incollando al sedile quando si viaggia a velocità autostradali. In generale, sfoggia una brillantezza adeguata alla rigidità dell’assetto, che da un lato garantisce precisione tra le curve anche grazie ad uno sterzo consistente e comunicativo, mentre dall’altro si fa sentire sui terreni dissestati sacrificando parzialmente il comfort, anche sul piano acustico. Il meglio, però, lo offre alla voce consumi, in condizioni reali molto vicini ai 20 km al litro senza chiedere compromessi allo stile di guida del guidatore. Il prezzo di BMW Serie 2 Grand Coupè parte da 38.500 euro, quello della 220d protagonista del test drive da 44.500 euro.