BMW Serie 7, il lusso che emoziona: tra piacere di guida e comfort da prima classe

MILANO - Ci sono automobili che si apprezzano soprattutto quando si impugna il volante e altre che danno il meglio lasciandosi trasportare. La nuova BMW Serie 7 appartiene a entrambe le categorie riuscendo a fondere il piacere di guida, che da sempre contraddistingue il marchio bavarese, con il comfort e la raffinatezza di una grande ammiraglia. Un equilibrio che, con il più profondo aggiornamento della settima generazione, assume una nuova dimensione grazie alle tecnologie della Neue Klasse che trasportano l’ammiraglia tedesca nel futuro.

Il nostro itinerario parte dalla sede di BMW Italia, a San Donato Milanese, per raggiungere le sponde del Lago di Garda, attraversando il traffico della città, le lunghe percorrenze autostradali e le strade che si snodano tra le colline e i vigneti del Valtènesi. Un percorso ideale per scoprire le diverse anime dell’ammiraglia, che si presenta con un design rinnovato, un abitacolo profondamente rivisto e una gamma capace di soddisfare esigenze differenti, dalla tradizionale alimentazione a benzina o diesel fino alle ibride plug-in e alle versioni completamente elettriche.

Con i suoi quasi 5,40 metri di lunghezza e un passo di 3,20 metri, la BMW Serie 7 non ha bisogno di presentazioni per far sentire la propria presenza. Eppure il restyling riesce a rendere più contemporanea la sua immagine intervenendo, così, su un progetto che conserva proporzioni imponenti e una personalità immediatamente riconoscibile. Il frontale è dominato dalla calandra a doppio rene BMW Iconic Glow, ora caratterizzata da un’impostazione più essenziale, mentre i sottili elementi luminosi in cristallo conferiscono allo sguardo un tocco di eleganza.

Le superfici della carrozzeria appaiono pulite, con una linea laterale che accompagna lo sguardo verso la coda, dove i nuovi gruppi ottici sottolineano lo sviluppo orizzontale. È un’evoluzione che non stravolge l’identità della Serie 7, ma ne rafforza la presenza scenica, rendendola più coerente con il nuovo linguaggio stilistico della Casa di Monaco di Baviera.

La personalizzazione, del resto, rimane uno degli aspetti centrali dell’esperienza BMW Individual. Le oltre 500 possibilità cromatiche per gli esterni e le circa 700 combinazioni di materiali e allestimenti interni consentono di costruire un’ammiraglia praticamente su misura. Tra le proposte più esclusive spicca la verniciatura Dual-Finish, che abbina superfici opache e lucide sulla stessa carrozzeria. Una lavorazione che richiede oltre 4.500 minuti complessivi, di cui circa 2.000 dedicati agli interventi manuali grazie alla competenza artigianale tipica di BMW.

È però una volta aperta la portiera che si comprende la portata dell’intervento. L’abitacolo della nuova Serie 7 rappresenta infatti il cuore della trasformazione, con un ambiente in cui materiali ricercati, illuminazione e superfici digitali convivono in un’atmosfera che punta a essere tanto sofisticata quanto accogliente. Pelle, tessuti pregiati, legno, cristallo e metallo definiscono uno spazio curato nei dettagli, mentre il tetto panoramico in vetro e l’illuminazione ambientale contribuiscono a creare un ambiente luminoso e personalizzabile.

La vera rivoluzione, tuttavia, riguarda il rapporto tra conducente e automobile. Il nuovo BMW Panoramic iDrive trasferisce le informazioni principali su una fascia digitale alla base del parabrezza, estesa lungo tutta la larghezza della plancia. I dati di guida sono così immediatamente visibili senza costringere a distogliere lo sguardo dalla strada, mentre il sistema si integra con il display centrale e con l’head-up display tridimensionale. La sensazione è quella di un abitacolo progettato intorno alla visuale del conducente, nel quale le informazioni accompagnano la guida anziché interromperla.

Il nuovo BMW Operating System X, insieme all’architettura elettronica più centralizzata, rende l’esperienza digitale più evoluta e apre la strada a funzioni aggiornabili nel tempo. Il controllo vocale, l’integrazione dello smartphone e l’impiego dell’intelligenza artificiale mirano a rendere più naturale l’interazione con la vettura.

La strada verso il Garda diventa il banco di prova ideale per capire quanto la nuova Serie 7 sia rimasta fedele al DNA BMW. Perché, nonostante le dimensioni generose e la vocazione da berlina di rappresentanza, l’ammiraglia bavarese non ha alcuna intenzione di rinunciare al coinvolgimento di chi impugna il volante.

Le sospensioni pneumatiche adattive, di serie su entrambi gli assi, lavorano insieme agli ammortizzatori controllati elettronicamente per filtrare le imperfezioni dell’asfalto e mantenere la carrozzeria composta. Il risultato è una qualità di marcia che si apprezza soprattutto quando il fondo stradale diventa irregolare o la strada comincia a salire e aumentano le curve. La Serie 7 assorbe le sconnessioni con naturalezza, senza trasmettere agli occupanti quella sensazione di inerzia che ci si potrebbe aspettare da una vettura di queste dimensioni.

A rendere ancora più interessante il comportamento dinamico contribuisce l’Integral Active Steering, che permette alle ruote posteriori di sterzare, migliorando l’agilità nelle manovre e la stabilità alle velocità più elevate. Gli ingombri rimangono importanti, soprattutto nei centri urbani e nei parcheggi, ma la tecnologia interviene per rendere meno impegnativa la gestione di una carrozzeria lunga quasi cinque metri e mezzo.

La Serie 7 riesce così a cambiare carattere a seconda del percorso e delle intenzioni di chi guida. Nel traffico privilegia la fluidità, in autostrada si trasforma in una compagna di viaggio silenziosa e rilassante, mentre sulle strade panoramiche del Garda lascia emergere una precisione che ricorda come, anche al vertice della gamma, BMW continui a considerare il conducente una parte fondamentale dell’esperienza. Le versioni M Sport e M Sport Pro accentuano ulteriormente questa vocazione, mentre le varianti M Performance portano il concetto di ammiraglia sportiva a un livello ancora superiore.

La filosofia della nuova Serie 7 si riflette anche nella gamma dei propulsori, che continua a offrire soluzioni differenti senza imporre una sola strada verso il futuro. La 740 xDrive a benzina si affida al sei cilindri in linea 3.0 turbo da 400 cv, abbinato alla tecnologia mild hybrid a 48 Volt e al cambio automatico Steptronic a otto rapporti. È una motorizzazione che restituisce alla guida una componente emozionale particolare: la spinta è vigorosa, la risposta dell’acceleratore progressiva e la sonorità del sei cilindri accompagna le accelerazioni con una discrezione che diventa coinvolgente quando si decide di alzare il ritmo.

La fluidità del cambio e la trazione integrale contribuiscono a rendere la potenza facilmente sfruttabile, mentre l’insonorizzazione permette di passare in pochi istanti da una guida più dinamica a una percorrenza rilassata. È proprio questa versatilità a distinguere la Serie 7: non occorre scegliere tra prestazioni e comfort, perché entrambi trovano spazio nella stessa esperienza.

Per chi affronta percorrenze elevate, la 740d xDrive rappresenta l’alternativa diesel, con un sei cilindri mild hybrid che privilegia la disponibilità di coppia e l’efficienza nei lunghi trasferimenti. La gamma comprende inoltre le ibride plug-in 750e xDrive e M760e xDrive, capaci di abbinare la possibilità di viaggiare in modalità elettrica agli elevati livelli prestazionali tipici dell’ammiraglia. Quest’ultima, con una potenza complessiva di 612 cv, aggiunge una marcata impronta sportiva a un contesto dominato da comfort e raffinatezza.

Il vertice tecnologico è però rappresentato dalla BMW i7, che porta l’esperienza di viaggio in una dimensione differente. La nuova generazione di celle cilindriche di sesta generazione, integrate nella tecnologia BMW eDrive, permette di raggiungere una capacità netta della batteria di 112,5 kWh nelle versioni i7 50 xDrive e i7 60 xDrive. Quest’ultima sviluppa 544 cv e 745 Nm di coppia, promettendo un’autonomia fino a 727 chilometri nel ciclo WLTP.

La ricarica in corrente continua arriva a 250 kW e consente di passare dal 10 all’80% in 28 minuti nelle condizioni previste. Numeri importanti, ma che raccontano soltanto una parte dell’esperienza. Al volante della i7, la prima sensazione è quella di una spinta immediata, lineare e priva delle interruzioni tipiche di una trasmissione tradizionale. La coppia è disponibile fin dal primo istante, mentre il silenzio dell’abitacolo amplifica la sensazione di viaggiare sospesi sopra l’asfalto.

Per chi desidera prestazioni ancora più elevate, la i7 M70 xDrive porta in dote 680 cv e una coppia massima di 1.100 Nm sfruttando la funzione M Sport Boost e il Launch Control. Lo scatto da 0 a 100 km/h richiede appena 3,8 secondi, un valore che appare quasi surreale se rapportato alle dimensioni e alla vocazione della vettura. Eppure, anche quando la potenza viene liberata con decisione, la progressione rimane composta e l’abitacolo conserva la propria atmosfera ovattata. È un modo diverso di interpretare la sportività, in cui l’accelerazione impressiona senza compromettere la raffinatezza del viaggio.

Se guidare la Serie 7 è un’esperienza appagante, accomodarsi sui sedili posteriori permette di scoprire un’altra prospettiva. Basta lasciare il volante a un autista per comprendere come l’ammiraglia bavarese riesca a trasformarsi in un ambiente dedicato al relax, al lavoro e all’intrattenimento.

Lo spazio a disposizione è generoso e la configurazione Executive Lounge porta il comfort a un livello superiore. Il sedile posteriore destro può reclinarsi, mentre quello anteriore destro avanza per lasciare maggiore spazio alle gambe, consentendo di assumere una posizione quasi distesa. Riscaldamento, ventilazione e regolazioni elettriche contribuiscono a personalizzare la seduta, mentre il climatizzatore automatico a quattro zone permette a ogni occupante di trovare la propria temperatura ideale.

La vera sorpresa arriva dal BMW Theatre Screen, il grande display da 31,3 pollici con risoluzione 8K che scende elettricamente dal padiglione. L’effetto scenografico è evidente, ma la sua funzione va oltre la semplice spettacolarità: consente di guardare contenuti in streaming, giocare collegando dispositivi esterni e partecipare a videochiamate, trasformando il tempo del viaggio in un’occasione per lavorare o concedersi una pausa.

La Serie 7 dimostra di interpretare il lusso in modo contemporaneo. Non si tratta soltanto di avere più spazio o materiali più raffinati, ma di poter decidere come utilizzare ogni momento trascorso a bordo. Il viaggio può diventare un intervallo di tranquillità tra due appuntamenti, un ufficio mobile o uno spazio personale in cui isolarsi dal mondo esterno.

L’evoluzione della Serie 7 non si limita all’infotainment. I sistemi di assistenza alla guida, riuniti nella filosofia BMW Symbiotic Drive, sono progettati per rendere più fluido il rapporto tra conducente e automobile, supportando le manovre e riducendo l’affaticamento nei trasferimenti più impegnativi.

Tra le funzioni disponibili figura il Motorway Assistant che, nei Paesi in cui è autorizzato, permette la guida a mani libere fino a 130 km/h. Il Park Assist e le funzioni di pianificazione delle manovre supportate dall’intelligenza artificiale contribuiscono invece a semplificare le operazioni negli spazi più stretti. Sono tecnologie particolarmente utili su un’auto dalle dimensioni così importanti, perché aiutano a gestire con maggiore serenità situazioni che altrimenti richiederebbero più attenzione.

Quando il viaggio si conclude sulle sponde del Lago di Garda, tra le curve che attraversano le colline e la luce che si riflette sull’acqua, la nuova BMW Serie 7 rivela il senso più profondo della propria evoluzione. Non è soltanto una berlina più tecnologica, più connessa o più efficiente. È un’automobile che cerca di mettere insieme due modi apparentemente opposti di vivere il viaggio, quello di chi ama guidare e quello di chi desidera semplicemente lasciarsi trasportare.

L’ammiraglia bavarese, costruita nello stabilimento tedesco di Dingolfing, è già ordinabile. La BMW Serie 7 è offerta a partire da 131.000 euro, per la versione 740 xDrive a benzina, e da 132.000 euro per la 740d xDrive a gasolio. Si sale poi ad almeno 139.000 euro per la ibrida plug-in 750e xDrive, arrivando ad un listino di partenza per la elettrica i7 50 xDrive di 136.500 euro.