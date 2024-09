BMW X3 M50 xDrive, sotto le sembianze da Suv sportivo si cela un motore da 398 cv

MONACO DI BAVIERA – Come da tradizione del marchio bavarese, anche per la nuova BMW X3 non poteva mancare la versione ad alte prestazioni. Contraddistinta dall’ormai iconica lettera M, la X30 M50 xDrive è un SUV di segmento D che cela sotto il suo cofano un motore in grado di sviluppare ben 398 CV. Così come il resto della gamma, la vettura tedesca presenta un sistema ibrido in grado di garantire elevate performance e, al contempo, consumi decisamente contenuti.

Pur presentando dimensioni invariate rispetto alla versione standard, 4,75 metri di lunghezza, 1,92 di larghezza e 1,66 metri di altezza, la BMW X3 M50 si riconosce immediatamente dal punto di vista estetico. Lo sguardo viene subito catturato dalle forme più muscolose che le donano una maggior presenza su strada. La linea monolitica con raccordi più morbidi e tondeggianti non è stata stravolta dai designer che, anzi, ne hanno ulteriormente esaltato l’aspetto.

Innanzitutto il doppio rene, più grande rispetto al modello precedente, è dotato di listelli orizzontali e il simbolo M. Se i fari presentano la medesima firma luminosa a doppia L della X3, il paraurti anteriore della M50 è stato ridisegnato presentando un aspetto più aggressivo sfruttando le feritoie più ampie. Invariata la vista laterale, ad eccezione degli specchietti retrovisori che hanno il guscio aerodinamico in puro stile M. BMW di serie offre i cerchi da 20” con design specifico, ma si può optare anche per quelli da 21”. Infine il posteriore presenta un paraurti che lascia spazio al diffusore e, al suo interno, i quattro terminali di scarico tondi.

Anche salendo a bordo si notano immediatamente le differenze. Innanzitutto il volante, di derivazione sportiva, presenta tre razze e l’anello rosso sulla sommità della corona per identificare la corretta posizione delle ruote. Nuove anche le palette, realizzate in alluminio, sono ora più grandi per facilitare l’uso anche in curva. Il guidatore può fare affidamento sul cruscotto digitale da 12,3” con grafiche appositamente studiate per mettere in evidenza i parametri fondamentali della vettura. Inoltre, come da tradizione BMW, tutto è orientato verso il conducente incluso il display touch ricurvo per l’infotainment da 14,9”.

I sedili, contenitivi e ben sagomati, consentono di trovare immediatamente la corretta posizone di guida con volante e pedaliera. Inoltre, grazie alle imbottiture morbide, sono perfetti anche per lunghi viaggi. Non mancano i richiami al reparto sportivo di BMW come il simbolo M sul tunnel centrale. Mentre sulla plancia ritroviamo le immancabili cuciture blu e rosse, colorazioni che vengono riprese anche sulle cinture di sicurezza. Più che buono lo spazio per chi siede dietro, così come la capacità del bagagliaio che passa da 570 litri fino ad arrivare a 1.700 litri reclinando i sedili posteriori.

Ma la vera novità della X3 M50 si trova dentro il cofano motore. Al suo interno troviamo il 3.0 sei cilindri in linea turbo da 381 CV e 540 Nm di coppia. Tale propulsore è associato al motore elettrico da 48 V in grado di sviluppare 18 CV e 200 Nm di coppia. La potenza totale del sistema arriva così a 398 CV e 580 Nm cifre che si traducono in uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 4,6 secondi è una velocità massima di 250 km/h. Tale potenza viene scaricata, tramite il cambio automatico Steptronic a 8 rapporti, su tutte e quattro le ruote.

Su strada la X3 M50 mostra subito il suo carattere sportivo. Le sospensioni M Sport sono state appositamente irrigidire per ridurre al minimo il rollio, questo si traduce in una maggior precisione in inserimento e percorrenza in curva. La sensazione che trasmette la X3 M50 è di stare al volante di una vettura ben piantata a terra e molto più bassa. Sul nostro modello erano presenti anche le sospensioni adattive, offerte come optional da BMW, che migliorano ulteriormente il comportamento della vettura senza trascurare il comfort di guida.

Sfruttando il selettore, azioniamo la modalità di guida Sport. In questo caso, tramite l’amplificatore Iconic Sounds, il rombo del motore invade l’abitacolo aumentando nettamente il coinvolgimento. Inoltre tenendo premuta la paletta sinistra dietro il volante si può azionare un boost di potenza di 9 secondi utile in fase di sorpasso. Sul piano della sicurezza non manca un corposo pacchetto di ADAS e, soprattutto, un impianto frenante progettato e realizzato appositamente per il modello.

Veloce come una vera sportiva di razza, la BMW X3 M50 sa essere anche una comoda e pratica compagna di viaggio. Un SUV dalla doppia anima. Docile e confortevole nelle lunghe distanze, ma all’occorrenza una vera sportiva di razza. Al termine della nostra prova, di circa 150 km, effettuata sia nel traffico cittadino di Monaco di Baviera, per poi passare nelle campagne tedesche senza tralasciare un tratto autostradale, abbiamo registrato un lusinghiero consumo medio di 9,8 litri per percorrere 100 km. Già ordinabile, la BMW X3 M50 xDrive parte da 89.900 Euro.