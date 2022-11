BMW X7, made in America: si rinnova profondamente il re dei Suv bavaresi

Sav, Sports Activity Vechile, per Bmw, Suv, Sports Utility Vechicle, per tutti gli altri. A quattro anni dal lancio, il costruttore bavarese ha aggiornato il più grande dei propri fuoristrada, l’X7, con interventi sulla meccanica e sulle dotazioni. Fabbricato negli Stati Uniti, a Spartanburg, il primo sito produttivo della casa dell’Elica che fa anche di Bmw il maggiore esportatore di auto del paese, l’X7 arriva in Europa esclusivamente a trazione integrale e solo con unità elettrificate a 48 Volt. In Italia è disponibile a partire dai 104.300 euro delle varianti xDrive diesel 40d da 340 Cv e 700 Nm e benzina 40i da 381 Cv e 520 Nm per arrivare ai 132.400 della M60i da 530 Cv e 750 Nm di coppia. Le unità delle prime due versioni sono dei tremila a sei cilindri, mentre quella della terza è un V8 da 4.4 litri. L’unità più efficiente è quella a gasolio accreditata di consumi che oscillano fra i 7,7 e gli 8,6 l/100 km. Per quella più prestazionale (4,7” per schizzare da 0 a 100 all’ora e 250 km/h di velocità massima) la percorrenza sfiora gli 8 chilometri per litro.

A proporzioni invariate – 5,18 metri di lunghezza, 2 di larghezza e 1,83 di altezza con un passo di 3,1 – il Suv si conferma generoso negli spazi. L’abitacolo è confortevole per gli occupanti e il bagagliaio è ampio per le valige con una capacità fino a 2.120 litri. È stato arricchito con il Bmw Curved Display, il sistema a doppio schermo con diagonali di 12,3 e 14,9 pollici con quello dell’infotainment ergonomicamente inclinato verso il conducente. Il test drive californiano avviene lungo strade larghe e curve ampie che non riescono in alcun modo a mettere in difficoltà il Suv tedesco. Pesa almeno 2.600 kg, ma è disinvolto e stabile, sicuro e reattivo. Con oltre 22 centimetri di altezza libera da terra e pneumatici da 20” pollici (anche da 23”, a richiesta), il veicolo non si lascia impressionare dal fuoristrada, pratica diffusa nella suggestiva Coachella Valley. L’asfalto dell’arteria che la attraversa rivela anche che il drifting è una pratica molto diffusa. I mercato di riferimento del modello sono lontani dal Vecchio Continente (Usa, Cina e Corea da sole rappresentano il 75% dei volumi), sulle cui montagne la X7 può dare il meglio di sé. Oltre che comodo, l’abitacolo è luminoso grazie al tetto panoramico che permette agli occupanti di godersi il viaggio. La configurazione di serie è a 7 posti, ma si può avere anche con una o due sedute in meno, in base alle dimensioni del nucleo familiare e delle esigenze.

Dal punto di vista estetico, come il resto della gamma 7, anche il Suv ha beneficiato del restyling del frontale con, tra le altre cose, la divisione su due livelli dei fari, molto orizzontali: le luci diurne sono state separate dai proiettori. È un veicolo completo che interpreta l’aspirazione di Bmw di andare oltre l’offerta premium per arrivare al lusso, un segmento di mercato che garantisce non solo volumi, ma anche margini importanti.

E Bmw ha appena archiviato un trimestre che la divisione Auto ha chiuso con un 2,9 miliardi di utili, il 67% in più rispetto all’analogo periodo del 2021. Difficile immaginare una dimostrazione migliore della qualità dei modelli con le insegne dell’Elica.