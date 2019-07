BMW X7, in viaggio a bordo del salotto extralusso e hi-tech

VENEZIA - «A baisboll» magari non ci si può giocare, come avrebbe cantato Renato Carosone in “Tu vuo fa l’americano”, ma per bere un «whisky and soda» non ci sarebbe alcun problema. Anzi. Con i suoi 5,15 metri di lunghezza (impressionanti 310 centimetri di passo) la BMW X7 a trazione integrale xDrive e con cambio automatico a 8 marce di serie è l’ammiraglia dei modelli a guida alta della casa dell’Elica. Che, non a caso, viene costruita Oltreoceano, a Spartanburg, nella Carolina del Sud, dove si trova il più grande stabilimento produttivo del costruttore premium bavarese. È un veicolo che non ha praticamente niente di ordinario. Nemmeno la griglia o il logo, entrambi “maggiorati” per allinearsi alle proporzioni sul Suv, anzi Sav, cioè Sport Activity Vehicle come preferiscono chiamarlo in Germania. O i cerchi, che sono di serie da 20’’. Per non parlare del prezzo, che è paragonabile a quello di un monolocale: e infatti, anche se i clienti di Bmw difficilmente lo faranno, ci si può dormire dentro. Eventualmente ci si può fare un trasloco perché la capacità del vano bagagli con la seconda e terza fila di sedili ripiegati ricorda quella di un veicolo commerciale: oltre 2.100 litri. Il portellone – ovviamente a comando elettronico – si apre in maniera frazionata per agevolare le manovre di carico e scarico.

Nella sua variante meno costosa, quella equipaggiata con il motore 30d, il listino parte da 95.000 euro, ma è praticamente escluso che un’auto simile venga acquistata senza un qualche accessorio che porti il prezzo oltre quota centomila. Per la X7 con il quadriturbo M50d l’assegno minimo da staccare non è inferiore ai 120.000 euro. Cioè l’equivalente di almeno una decina di Panda. Le dimensioni sono quasi paragonabili a quelle di due Smart. Passare inosservati con un auto del genere non è difficile: è impossibile. I sette posti (2-3-2) sono di serie, ma a richiesta si possono avere sei poltrone singole: oltraggiosamente comode le prime quattro e ancora comode quella della terza fila. I cui occupanti dispongono perfino della regolazione dell’aria condizionata e della tendina dedicata per il tetto panoramico: a differenze di chi sta seduto davanti, che dispone del comando elettrico, questi ultimi sono costretti a spostarla a mano. Nel caso di BMW X7 l’accezione di lusso non basta: occorre fare ricorso al termine extra lusso, che caratterizzava finora solo le Serie 7 e 8. Nessun Suv era mai arrivato a tanto. Tanto che tra gli optional c’è anche un impianto audio da 6.000 euro. Per presentare il nuovo Suv la filiale nazionale della casa bavarese ha costruito un itinerario artistico e gastronomico attraverso il Belpaese: da Milano, la capitale economica d’Italia, a Matera, la capitale europea della cultura, passando per Venezia, Firenze, Roma e Napoli toccando i ristoranti di chef stellati e locali tipici.

Un viaggio "saporito" al bordo una macchina non meno che "appetitosa". Analogamente alla "piccola" (492 cm) X5, tra le molteplici impostazioni di guida anche la X7 dispone della modalità offroad. Le sospensioni, però, lo consentono: l'escursione complessiva è di 8 centimetri. I motori disponibili al lancio sono tre, da 3.0 litri e rigorosamente turbo: il benzina 40i da 340 avalli ed i diesel 30d e M50d da 245 e 400. Le coppie oscillano fra i i 450 ed i 720 Nm. Nella migliore delle configurazioni, l'accelerazione da 0 a 100 orari avviene di 5,2 secondi: mica male per un Suv da due tonnellate e mezzo, chilo più, chilo meno. La velocità massima arriva ai 250 km/h. Dentro la BMW X7 sembra di stare in «un mondo a parte» (commovente film del 1988 che a Cannes aveva vinto il premio speciale della Giuria), tanto che anche quando si viaggia ad andature elevate quasi non ci si rende conto di quello che succede attorno. I sistemi di assistenza intervengono secondo copione e non c'è nemmeno bisogno di sottolineare che il Suv bavarese emana sensazioni di sicurezza. E trasuda tecnologia da ogni pulsante, con quanto di meglio sia attualmente disponibile non solo in casa BMW.