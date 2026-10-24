BYD Shark: il pick-up ibrido plug-in da 436 cv che sfida ogni terreno

BIRMINGHAM - Il mondo dei pick-up si prepara ad accogliere un nuovo protagonista, deciso a riscrivere le regole di un segmento tradizionalmente legato a robusti motori diesel e a una meccanica essenziale. Si chiama BYD Shark e porta con sé tutta l'esperienza maturata dal costruttore cinese nell'elettrificazione, trasformandola in un veicolo capace di unire la vocazione da mezzo da lavoro al comfort e alla tecnologia di un moderno Suv. Un incontro tra due mondi apparentemente distanti, che trova nella propulsione ibrida plug-in la giusta chiave di volta.

Provato sulle strade e nei percorsi fuoristrada del Regno Unito, lo Shark rappresenta un ulteriore passo nell'espansione internazionale di BYD. Dopo aver conquistato spazio con berline e Suv elettrici e ibridi, il marchio cinese si confronta ora con una categoria nella quale contano soprattutto robustezza, capacità di carico e affidabilità. Le dimensioni, del resto, non lasciano spazio a interpretazioni: lungo 5,46 metri, largo quasi due e con un passo di 3,26 metri, questo pick-up ha una presenza scenica imponente.

Il design si ispira chiaramente al predatore marino da cui prende il nome. Il frontale è dominato dai gruppi ottici collegati da una fascia luminosa che attraversa la parte superiore della calandra, mentre il paraurti massiccio e le protezioni sui passaruota sottolineano la sua vocazione avventurosa. Al posteriore, una firma luminosa a tutta larghezza accompagna il cassone, elemento fondamentale per chi cerca un veicolo capace di affrontare anche le incombenze quotidiane del lavoro.

La vera rivoluzione dello Shark si nasconde sotto la carrozzeria. BYD introduce infatti la tecnologia Super Hybrid DMO, acronimo di Dual Mode Off-road, un sistema ibrido plug-in sviluppato per coniugare prestazioni, efficienza e capacità di affrontare i terreni più impegnativi. Al centro del progetto c'è una batteria Blade da 32,2 kWh, integrata nella struttura del telaio attraverso la soluzione Cell-to-Chassis, che contribuisce a ottimizzare l'architettura del veicolo.

Il sistema abbina un quattro cilindri 1.5 turbo benzina da 150 cv a due motori elettrici indipendenti, uno per ciascun asse. L'unità anteriore sviluppa 231 cv, mentre quella posteriore arriva a 204 cv. La potenza complessiva raggiunge così 436 cv, con una coppia massima di 650 Nm. La trazione integrale non necessita di un tradizionale albero di trasmissione tra i due assi: la gestione elettronica dei motori elettrici consente di distribuire la spinta in maniera rapida e precisa, adattandola alle condizioni di aderenza.

Il risultato è un pick-up capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi, un valore sorprendente per un mezzo di queste dimensioni e con una massa a vuoto di ben 2.710 kg. Il motore termico lavora spesso come generatore di energia, ma può anche contribuire direttamente alla trazione quando le condizioni lo rendono più efficiente. Una soluzione che permette di sfruttare la risposta immediata degli elettrici senza rinunciare alla versatilità necessaria per affrontare i lunghi trasferimenti.

La batteria consente di percorrere fino a 90 chilometri in modalità esclusivamente elettrica, mentre l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 675 chilometri. Quando è necessario recuperare energia, lo Shark può contare sulla ricarica in corrente alternata fino a 11 kW e in corrente continua fino a 55 kW. In quest'ultimo caso, bastano 21 minuti per passare dal 30 all'80% della capacità. Una possibilità particolarmente interessante per un pick-up, soprattutto per chi utilizza il veicolo in aree protette e deve sfruttare la componente elettrica durante gli spostamenti.

Salendo a bordo, lo Shark sorprende per un ambiente lontano dall'immagine spartana tradizionalmente associata ai veicoli commerciali. L'abitacolo accoglie cinque passeggeri e punta su materiali morbidi, sedili anteriori riscaldati e ventilati e una console centrale ricca di comandi fisici, pratici anche quando si indossano i guanti. Il quadro strumenti digitale da 10,25 pollici è affiancato da un ampio display centrale da 15,6 pollici, attraverso il quale si gestiscono l'infotainment e numerose funzioni del veicolo. Non mancano la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e le telecamere panoramiche, particolarmente utili quando occorre muoversi in spazi ristretti e in off-road.

Uno degli aspetti più convincenti riguarda lo spazio riservato ai passeggeri posteriori. Il passo generoso permette di ottenere un pavimento piatto e un'ampia disponibilità per le gambe, mentre lo schienale inclinato favorisce una posizione di seduta più rilassata rispetto a quella offerta da molti pick-up tradizionali. A completare il quadro c'è la funzione Vehicle-to-Load, che consente di alimentare apparecchiature esterne fino a 6 kW attraverso le prese dedicate. Un'opportunità utile per chi lavora lontano da una fonte di alimentazione o per l’uso all'aria aperta.

Naturalmente, il comfort non deve mettere in secondo piano le capacità operative. Il cassone offre un volume di 1.200 litri e una portata massima di 790 kg, mentre la capacità di traino arriva a 2.500 kg. L'altezza libera dal suolo raggiunge i 230 millimetri nelle condizioni più favorevoli e la capacità di guado è di 700 millimetri. Parliamo infatti di un mezzo progettato per affrontare fango, ghiaia, sabbia e percorsi accidentati senza rinunciare alla versatilità.

Alla guida, il BYD Shark si dimostra fluido e silenzioso nei trasferimenti stradali, soprattutto quando si sfrutta la modalità elettrica. La mole rimane sempre percepibile, in particolare negli spazi urbani e nelle manovre, ma l'insonorizzazione e la progressività della risposta contribuiscono a rendere la marcia più rilassante di quanto ci si potrebbe aspettare da un veicolo di questa categoria. Lo sterzo, piuttosto demoltiplicato, privilegia la facilità di utilizzo e il controllo alle basse velocità, mentre l'assetto conserva l'impostazione tipica di un fuoristrada.

È però lontano dall'asfalto che la tecnologia DMO mostra il proprio potenziale. Le modalità dedicate a sabbia, fango, neve e ghiaia modificano la gestione della trazione, sfruttando la rapidità di risposta dei due motori elettrici per trovare aderenza anche quando il fondo diventa insidioso. La coppia viene distribuita in funzione delle condizioni, permettendo di superare pendenze e ostacoli con una progressione controllata. L'Hill Descent Control aiuta inoltre a gestire le discese più ripide, mentre le telecamere panoramiche facilitano la valutazione degli ingombri e degli ostacoli nascosti sotto la carrozzeria.

Lo Shark non vuole quindi essere soltanto un pick-up potente, ma un mezzo capace di adattarsi a esigenze differenti, dal lavoro quotidiano alle attività ricreative. Il debutto commerciale italiano è previsto nel primo trimestre del 2027, con un prezzo indicativo di circa 54.000 euro più IVA. Una cosa è certa: anche nel mondo dei pick-up, la transizione tecnologica ha trovato un nuovo terreno di conquista.