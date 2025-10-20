BYD, super hybrid su berlina e wagon. Seal 6 sfoggia un range da maratoneta

ALESSANDRIA - Il super ibrido arriva anche su berline e station wagon: dopo la Byd Seal U DM-i, infatti, debuttano le Seal 6 e Seal 6 Touring con il propulsore ricaricabile alla spina e capace di percorrere fino a 1.500 km senza fermarsi. La tecnologia Dual Mode del colosso cinese propone un propulsore elettrico che si occupa del movimento delle ruote, in autonomia oppure in sinergia con quello termico, che invece non trasferisce mai da solo la potenza. In questo modo, la batteria non raggiunge mai il livello minimo di carica perché il motore a benzina entra in funzione per mantenerla intorno al 20% circa. Il listino parte da 37.900 euro per la berlina e 39.400 euro per la station wagon. La Byd Seal 6, in entrambe le varianti di carrozzeria, è una vettura elegante e distinta, con forme raffinate ed aerodinamiche. Le dimensioni sono identiche, con una lunghezza di 4.840 mm, una larghezza di 1.875 mm, un’altezza di 1.495 mm (10 in più per la station wagon) e un passo di 2.790 mm.



Il frontale riprende l’aspetto già visto sulla Seal U, con fari inclinati e una presa d’aria posta molto in basso, mentre la linea di cintura che sale verso il posteriore contribuisce a snellirne l’aspetto. L’abitacolo della Seal 6 DM-i si caratterizza per la grande pulizia ed essenzialità delle forme, con un cruscotto digitale marcatamente orizzontale da 10,1” e un infotainment di dimensione variabile in base all’allestimento, da 12,8 fino a ben 15,6”. Il comfort dei passeggeri è un grande punto di attenzione, con i sedili anteriori che hanno di serie regolazioni elettriche, riscaldamento e ventilazione. Sugli allestimenti più alti è di serie anche il tetto panoramico apribile, che aumenta la luminosità interna. Il bagagliaio è un altro punto di forza, con una capacità di 491 litri sulla berlina e 675 litri sulla station wagon. Il gruppo propulsore è il cuore pulsante di questa vettura e quello che la rende così interessante. Abbina un motore 1.5 quattro cilindri aspirato da 98 Cv a un doppio motore elettrico con potenza di 197 Cv. La versione Boost, con batteria blade da 10 kWh, ha una potenza combinata di 184 Cv, mentre la Comfort da 19 kWh arriva a 212. La coppia in entrambi i casi è invece di 300 Nm.



La trazione è sempre anteriore e il peso oscilla tra 1.665 e 1.805 kg in base alla carrozzeria e all’allestimento. L’autonomia in sola propulsione elettrica della Boost è di 50-55 km, mentre per la Comfort arriva a 100-110 km. La base si ricarica solo in corrente alternata a 3,3 kW; la versione più ricca, invece, accetta anche la continua a 26 kW. La Byd Seal 6 DM-i, che noi abbiamo provato in versione Touring, si configura come una grande viaggiatrice per famiglie. Lo spazio interno è abbondante e il comfort è uno dei punti di forza di questo modello, con dotazioni di serie molto complete soprattutto nell’allestimento più elevato.

Il motore elettrico è quello che si occupa principalmente della trazione, sia da solo che con l’assistenza del 1.5 aspirato Xiaoyun da 98 Cv. Alle andature da crociera e con la batteria sufficientemente carica sembra di trovarsi a bordo di un’auto elettrica, tale è la silenziosità anche con l’unità termica in moto. Solo spingendo tanto sull’acceleratore o facendo scendere la batteria intorno al 20% la rumorosità sale e i consumi di benzina aumentano. Nel ciclo combinato è realistico attestarsi intorno 4,5-4,8 l/100 km.